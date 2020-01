Antonella Elia/ Video, l’istinto materno esce fuori con Aristide Malnati (Grande Fratello Vip)

L’istinto materno di Antonella Elia si fa vivo con Aristide Malnati, “cullandolo” in piscina. Nella Casa del Grande Fratello Vip è tutto pronto per la diretta di stasera quando, dalle 21.30 circa, si riapriranno le porte della quarta puntata con protagonista un cast di tutto rispetto, Antonella compresa. L’ex valletta di Mike Bongiorno, sta regalando al pubblico parti inedite della sua persona, compresi racconti personali molti intimi tra cui la sua voglia di diventare madre arrivata, sfortunatamente, troppo tardi. Stamattina però, ha avuto modo di “cullare” il buon Aristide, che le ha confermato il suo istinto materno mentre si esercitavano in piscina e lei lo “dondolava” in posizione “morto a galla”. “Come se fossi nel ventre materno, ed io ti cullo… puoi anche chiedere gli occhi, non ridere”, ha affermato la Elia. Ma, dopo pochissimi istanti, è stata proprio lei a farsi catturare dalle risate senza sosta. Vedremo stasera se il nostro “soldato Elia”, ci regalerà altre preziose perle durante la diretta. Cliccate qui per vedere il divertente video.

Il grande rammarico

Antonella Elia ha un grande rammarico nella sua vita e ha deciso di rivelarlo durante la puntata del Grande Fratello Vip 4 dello scorso mercoledì. La showgirl infatti ha parlato di maternità, un desiderio che ha coltivato in una seconda fase della sua vita ma che non ha ancora esaudito. “Sono un po’ acerba, arida forse. Per me erano importanti altre cose”, ha sottolineato, “la maternità era così distante, così paurosa, così impossibile da pensare. Non mi passava neanche per l’anticamera del cervello di essere madre”. Guardandosi indietro, la Elia si vede persino acida e forse è stato questo ad influenzare la sua visione della maternità, impossibile da pensare all’epoca ma riscoperta proprio in questa sua seconda fase della vita.

Antonella Elia si confida sulla questione della maternità

“Ero troppo coinvolta nella lotta per la sopravvivenza a tutti i costi”, ha aggiunto Antonella Elia parlando di maternità, “e sopravvivere in due sarebbe stato ancora più difficile, a meno che io non avessi trovato un uomo fantastico che non ho trovato”. Parole che hanno commosso non solo il pubblico, ma anche il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, che si è immedesimato nell’aridità a cui ha accennato. Le lacrime sono scese anche sul volto di Wanda Nara, che in quanto madre ha ripensato alla sua chiusura con l’ex Maxi Lopez ed al ritorno al lavoro per mantenere i suoi bimbi.



