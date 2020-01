Antonella Elia vs Fernanda Lessa/ “Dovrebbe starsene a casa ad…” (GF Vip 4)

Antonella Elia non ha alcuna intenzione di perdonare Fernanda Lessa e trovare un modo per affrontare una convivenza pacifica. L’ex valletta di Non è la Rai continua a non tollerare la presenza dell’ex modella nella casa del Grande Fratello Vip 2020 al punto da aver attaccato gli altri concorrenti, rei di averla salvata mandando in nomination Carlotta Maggiorana e Ivana Gonzalez. La scelta dei suoi coinquilini di dare a Fernanda la possibilità di continuare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata ancora digerita dalla Elia che, nelle scorse ore, ha espresso senza peli sulla lingua la propria opinione. L’atteggiamento della Elia, però, non è piaciuto a Pago che ha subito cercato di far valere le proprie ragioni. “Fernanda ha dei problemi evidenti, lo abbiamo notato tutti…Secondo me è giusto che stia in casa…”, ha detto il cantante. “Infatti, allora con questi problemi non dovrebbe starsene a casa ad affrontarli?”, ha ribattuto la Elia. Infastidito dalle parole di Antonella, Pago ha sbottato: “Ma perchè io devo basare le mie votazioni su quello che mi dici tu?”.

ANTONELLA ELIA CONTRO ADRIANA VOLPE PER FERNANDA LESSA: GUERRA TRA DONNE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

A cercare di far riappacificare Antonella Elia e Fernanda Lessa è stata Adriana Volpe che ha provato a convincere l’ex valletta di Bongiorno a cambiare idea sull’ex modella concedendole una seconda possibilità. Antonella, però, ha ribadito che non la perdonerà mai. A ferire la Elia sono state le parole che Fernanda ha detto sulla sua vita privata sottolineando che, ad aspettarla fuori dalla casa, non c’è nessuno. Parole che hanno fatto soffrire molto Antonella che, di fronte ai vari tentativi di Adriana di spiegarle anche il punto di vista della Lessa, ha detto: “Non riuscirai a farmi cambiare idea su Fernanda, mi spiace…Ha detto cose gravi a me e a Licia…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA