Grande Fratello Vip 2020/ Pago: “Non avrei mai rischiato con Serena se…”

Nottata di confidenza al Grande Fratello Vip 2020 dove tra sfilate e bottiglie di vino, Pago si è lasciato andare con Paola di Benedetto ma non nel senso hot del termine. I due si sono ritrovati appartati per parlare un po’ di sentimenti e, in particolare, proprio il cantante è tornato sullo scottante tema “Serena Enardu”. Pago è ancora molto confuso e si sente proprio il rumore che fa lo scontro tra cervello e cuore tanto che ammette di aver sbagliato ma anche di aver preferito tutelare la sua storia e la sua compagna e così si dice convinto che se “avesse saputo” avrebbe evitato di partecipare a Temptation Island Vip. In particolare, Pago confidandosi con l’ex di Francesco Monte rivela: “Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi” e questo lascia ben poco all’immaginazione.

PAGO IN CRISI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Paola Di Benedetto ha cercato in tutti i modi di aiutare Pago a capire dicendosi certa che quando Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 lo ha fatto da donna innamorata, si vedeva dai suoi occhi ma lui non riesce a dimenticare quello che è successo e a perdonare l’ex tronista: “Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata, colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato”. Il rammarico di Pago è quello di non aver capito, o magari aver saputo, che la questione era così critica e forse se avesse saputo prima avrebbe fatto in modo di evitare la gogna mediatica alla sua compagna ma Paola di Benedetto prova a dare una spiegazione anche di questo: “Se una ragazza va a mettersi in una situazione mediatica del genere significa che è davvero confusa e non sa cosa vuole, ma quando è venuta qui si vedeva che era convinta del suo sentimento”.

