Antonella Elia vs Valeria Marini:”Lasciami in pace stron*a”/ Liti e tensioni al Grande Fratello Vip

Antonella Elia continua a creare dei malumori all’interno della Casa del Gf Vip 4, anche se in questi ultimi giorni non ha vissuto delle liti con le altre concorrenti. Salvo ieri notte, ovviamente. Valeria Marini però continua a sentirsi male a causa della presenza e delle frecciate che la showgirl le invia di continuo. Tanto da aver ipotizzato persino di abbandonare il loft in via definitiva. Il tutto prima che lei e la Elia entrassero nel confessionale per parlare con gli autori riguardo al Coronavirus: “Sparati”, ha detto la showgirl alla collega più burrosa. Quando la Marini ha reagito, chiedendole di non litigare, Antonella è sbottata ed ha acceso ancora di più i toni: “Ma cosa vuoi? Lasciami in pace, stro**a. Sei una brutta stro**a, sei solo una stro**a. Tu sei viscida come un cobra, la pochezza ti rappresenta. Ti offendi per quello che dico? Mio Dio… ti ho offesa. Che paura! Poveretta. Sei solo una poveretta. Pensi che la gente ti ammiri? Gallina! Vai a farti un giro fuori, prima che mi incavoli veramente”. A quel punto è stata Licia Nunez a scagliarsi contro la Elia, colpevole ai suoi occhi di essere riuscita a litigare e offendere anche nelle situazioni più drammatiche. “Dovresti vergognarti, stai recitando e se ne sono accorti tutti”, le ha detto, “prova a recitare un altro ruolo, perchè quello della vittima non va più bene”. Le parole della Nunez ovviamente non hanno lasciato indifferente Antonella, che poco dopo ha confidato ad Andrea Denver e Asia Valente di volersi attaccare ai capelli dell’attrice. “Lei è un serpente che striscia per terra”, ha sottolineato, “continua a dire che ha l’ammirazione della gente. Ma chi? Guardate quanto mi tremano le mani dalla rabbia”.

ANTONELLA ELIA SI RIAVVICINA A FERNANDA LESSA…

Antonella Elia è riuscita ad accorciare le distanze da una delle sue parziali nemiche al Grande Fratello Vip 2020. I rapporti fra la showgirl e Adriana Volpe sono sempre stati in altalena, ma in questi giorni la Elia ha il dente avvelenato contro altre nemiche, per cui ha stretto una nuova alleanza con la conduttrice. Anche se agli occhi di molti è Adriana ad aver perso punti. “Come si fa a pensare e a parlare male di una persona fino a due giorni prima… poi bacini e risate”, ha detto Teresanna Pugliese a Fernanda Lessa, parlando della Volpe. Questa volta la modella ha deciso di non rincarare la dose e il motivo è uno solo: fra lei e la Elia per adesso c’è una tregua. Lo dimostra persino il gesto gentile di Fernanda nei confronti della showgirl: sapendo che aveva finito i biscotti per la colazione, ha deciso di prepararle una torta senza lattosio e con la farina integrale. “Ti sta simpatica ora Fernanda?”, le ha chiesto Asia Valente dopo aver assistito alla scena. “C’è stata una tregua, abbiamo fatto sport assieme e con lei si può parlare”, ha risposto Antonella, “con Valeria non è possibile, certo potremmo convivere ma è difficile”. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia

© RIPRODUZIONE RISERVATA