Licia Nunez e Antonella Elia, lite dopo coronavirus/ Fabio Testi sbotta “Avete rotto”

Attimi di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Ancora una volta, la protagonista è stata Antonella Elia, la “viperetta” del reality show di casa Canale 5. Questa volta la bionda soubrette si è scontrata con l’attrice Licia Nunez, e il loro diverbio ha fatto arrabbiare Fabio Testi. Il buon Fabio, fino ad oggi sempre pacato, ha perso le staffe, redarguendo entrambe. Quella di ieri è stata una giornata non semplice per i concorrenti del Gf Vip 4, visto che l’ex concorrente Michele Cucuzza e il conduttore Alfonso Signorini, hanno fatto pervenire un videomessaggio ai vipponi, aggiornando loro sulle ultime notizie circa l’epidemia coronavirus. E’ stato quindi trasmessa la conferenza stampa del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che comunicava la decisione di far divenire l’Italia intera una zona rossa per provare a contenere il covid-19. A poche ore da quel momento decisamente toccante, è però scoppiata l’ennesima lite fra la Elia e la Nunez.

LICIA NUNEZ E ANTONELLA ELIA: LA LITE FA INFURIARE FABIO TESTI

Le due non si sono mai sopportate, e anche ieri non hanno fatto nulla per nascondere la reciproca antipatia. Come detto sopra, il diverbio non è piaciuto a Fabio Testi, che intervenendo per provare a sedare la lite ha esclamato, stizzito: “Abbiamo capito che rompete i cog***i, ragazze. Basta! Abbiamo altri ca**i per il cervello”. Testi è stato uno dei più provati dalle notizie dell’epidemia, sia per via dei parenti che ha in Italia, quanto per il fatto di avere uno dei figli a Shanghai. Questi è stato comunque recentemente in collegamento con Barbara D’Urso, spiegando che la situazione in Cina, come si evince anche dagli organi di informazione, è in netto miglioramento, e dopo la quarantena delle ultime settimane la vita sta tornando lentamente alla normalità. La sensazione è che questa sera si dedicherà molto all’argomento coronavirus durante la diretta del Gf, e nel contempo, non mancherà spazio per litigate e diverbi vari.

