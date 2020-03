Fidanzato Antonella Elia/ Chi si è fatto fotografare con Valeria Marini Fabio Perticone o Pietro Delle Piane?

Antonella Elia e Valeria Marini una contro l’altra al Grande Fratello Vip 2020 per via di un uomo? Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 8 marzo 2020 si parla di un presunto fidanzato famoso della Elia che in passato si sarebbe avvicinato alla bellissima e stellare showgirl sarda. Un avvicinamento che, se confermato, potrebbe non essere stato digerito dalla Elia visto che all’intento della casa è una vera e propria arpia nei confronti della showgirl de il Bagaglino. Nel video – promo della nuova puntata del talk show di successo di Barbara D’Urso ci si domanda: “chi è l’uomo famoso alla origine della guerra tra Antonella Elia e Valeria Marini?”. A Pomeriggio Cinque in studio Giovanni Ciacci conferma la voce di corridoio: “si dice che un fidanzato della Elia si avvicinò a Valeria e venne fotografato”. A questo punto in tanti hanno cominciato a chiedersi chi è questo fidanzato famoso della Elia che si è fatto fotografare con la stellare Marini?

Fabio Perticone o Pietro Delle Piane: chi ha fatto la foto con Valeria Marini?

Naturalmente il popolo dei social (e non solo) sta cercando di capire la reale identità di questo famoso fidanzato di Antonella Elia che in passato si è fatto fotografare con Valeria Marini. Andando a spulciare la vita sentimentale della Elia sappiamo che la conduttrice è stata legata sentimentalmente per tantissimi anni a Fabio Perticone professore dell’Accademia delle Belle Arti. Una storia d’amore importante che la stessa Elia ha raccontato così durante un’intervista al settimanale Mio: “è il rapporto più lungo della mia vita, dura da ormai quattro anni. Un compagno che divide con me molte cose importanti Questa è una cosa che mi sconvolge: quattro anni sono veramente tanti per me! Di matrimonio non se ne parla, però, anche se non sono sposata, lui è un pò come se fosse mio marito. Siamo legati spiritualmente, anche se nessuna promessa scritta è stata fatta. Per me il matrimonio è davvero un legame difficile da accettare, un vincolo enorme. Ho bisogno sempre di sentirmi un pò libera”. Possibile che sia stato proprio Fabio a chiedere una foto alla Marini? In caso contrario non resta che puntare su Pietro Delle Piane, attore e doppiatore, che da settimane è protagonista dei talk show per un presunto tradimento ai danni della fidanzata Antonella Elia con Fiore Argento, la sorella di Asia Argento. Non resta che seguire la puntata di Live – Non è la D’Urso per scoprire qualcosa di più sull’identità questo famoso fidanzato della Elia!

