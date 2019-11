Antonella Elia sposa Pietro Delle Piane/ “Pronta a dire sì”: matrimonio in estate?

Antonella Elia è pronta a sposare il suo Pietro Delle Piane. Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica le foto della romantica proposta di matrimonio ricevuta dall’attrice e showgirl. Nelle immagini pubblicate dal magaine diretto da Alfonso Signorini, infatti, la Elia appare raggiante mentre il suo Pietro, dopo averle chiesto di sposarlo, le dona un anello di fidanzamento. Bellissimi, sereni e innamorati, Antonella Elia e Pietro che stanno insieme da un anno sono pronti a pronunciare il fatidico sì. Felicissime del momento che sta vivendo, Antonella che sta vivendo la storia con l’attore e doppiatore lontano dalle luci dei riflettori proteggendo un amore che l’ha travolta nel momento in cui non se l’aspettava è pronta, dunque, a diventare ufficialmente la signora Delle Piane.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE: MATRIMONIO IN ESTATE?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposeranno in estate? La data del matrimonio non c’è ancora, ma probabilmente, la coppia dovrà aspettare un po’ prima di pronunciare il fatidico sì. Praticamente inseparabili da quando si sono conosciuti, Antonella e Pietro potrebbero diventare marito e moglie la prossima estate. Per la Elia, del resto, sta per iniziare un momento molto intenso lavorativamente parlando. Antonella, infatti, sarà di nuovo in tv a La Repubblica delle donne, lo show di Pietro Chiambretti che tornerà in onda su Rete 4 dal 27 novembre. Secondo numerosi rumors, inoltre, la Elia sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in onda a gennaio 2020, su canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini. Conclusi i suoi impegni professionali, dunque, Antonella comincerà ad organizzare il matrimonio con il suo Pietro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA