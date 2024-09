Antonella Ferrari, chi è l’attrice e scrittrice: dal sogno della danza alla tv

Antonella Ferrari è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1 oggi pomeriggio, mercoledì 18 settembre 2024. La celebre attrice e scrittrice, classe 1970, si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo ripercorrendo la sua carriera e, molto probabilmente, soffermandosi anche sulla sclerosi multipla diagnosticatale da giovane. Antonella Ferrari ha iniziato ad inseguire il suo sogno di diventare una ballerina ma, proprio a causa della malattia, ha presto dovuto rinunciare al mondo della danza.

È così passata al mondo della recitazione, diventando inizialmente attrice teatrale e successivamente recitando sul set di numerose fiction televisive, dalla soap opera Centovetrine (nel 2001 l’anno del suo debutto sul piccolo schermo) a serie come Carabinieri e La squadra; inoltre, sempre in televisione, ha avuto l’onore di essere ospite di Amadeus al Festival di Sanremo nel 2021. Alla carriera da attrice ha anche aggiunto quella di scrittrice; il suo primo libro è intitolato Più forte del destino – Tra camici e paillettes. La mia lotta alla sclerosi multipla, un’autobiografia in cui ha ripercorso i suoi iniziali sogni professionali sino alla diagnosi della malattia.

Ma c’è qualcosa nella vita di Antonella Ferrari che le manca profondamente: la maternità. L’attrice, sposata dal 2009 con il marito Roberto D’Agosta, non ha figli e questo rappresenta per lei una ferita ancora aperta, come raccontato anche nel suo ultimo libro del 2023 Comunque mamma. “Di ferite ne ho avute tante, ero abituata – ha raccontato in un’intervista a La volta buona a novembre 2023, sottolineando di aver fatto tutto il possibile – La diagnosi di sclerosi multipla arrivata con 20 anni di ritardo, quindi già lì un percorso doloroso. Poi questa ricerca disperata di un figlio, insieme a Roberto, che purtroppo non è arrivato ed è una ferita ancora aperta per me”.

Parlando della mancata maternità e di un sogno mai concretizzato, l’attrice aveva ammesso: “Come mi immaginavo da mamma? Immaginavo sempre come lo avrei detto a tutta la mia famiglia. Immaginavo un pranzo di Natale tutti insieme, seduti a tavola e io e Roby che dicevamo a tutti: ‘C’è una novità, aspettiamo un bambino’. Mi immaginavo le passeggiate con mio figlio, io con la mia stampella e dall’altra parte la sua manina“.