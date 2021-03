Roberto d’Agosta, marito Antonella Ferrari/ “Ha nascosto l’anello tra i petali e..”

Finalmente sembra sia arrivata la serata dell’arrivo di Antonella Ferrari sul palco di Sanremo 2021 ma, al suo seguito, non ci saranno familiari e amici per via delle restrizioni dovute al Coronavirus. Chi la conosce bene sa anche che nella sua vita, tra successi e l’ombra della malattia, c’è stato anche lui Roberto d’Agosta, il marito. Nonostante tutto quello che le è successo e che le ha portato via il sogno di diventare ballerina di danza classica, Antonella Ferrari si è costruita una carriera da attrice e nel 2009, il 4 luglio, ha sposato il fidanzato Roberto D’Agosta dopo tre anni di convivenza. A raccontare qualcosa della loro relazione è stata proprio l’attrice che al settimanale Chi ha spiegato: “Roberto mi ha invitato a cena e ha nascosto l’anello dentro un cestino con i petali di rosa e da quel giorno non ci siamo mai lasciati”.

Roberto d’Agosta, marito Antonella Ferrari, chi è e cosa fa nella vita?

L’unico dolore che è rimasto nel cuore di Antonella Ferrari e forse anche un po’ del marito è il fatto di non aver avuto figli, almeno per ora. Lei stessa aveva raccontato che a causa della malattia è un rischio a cui sarebbero andati incontro e così è stato: “Non so se potrò avere dei figli. Roberto li vorrebbe ma nel mio stato è un rischio. Non so se provare…”. A quanto pare, per via della malattia, non le è stato permesso nemmeno di adottarne. Al momento non ci sono altri dettagli su come si siano conosciuti e cosa faccia Roberto D’Agosta anche se, secondo i bene informati, è un imprenditore. Scopriremo qualcosa in più di lei questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA