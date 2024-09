Roberto D’Agosta, chi è il marito di Antonella Ferrari: una coppia riservatissima

Oggi pomeriggio, mercoledì 18 settembre 2024, va in onda una nuova puntata del programma di Rai 1 La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti che si racconteranno ai microfoni della conduttrice quest’oggi c’è anche Antonella Ferrari, celebre attrice e scrittrice affetta da sclerosi multipla; l’occasione sarà quella per ripercorrere la sua carriera (sviluppatasi soprattutto in televisione), per raccontare la sua malattia e, forse, per sbilanciarsi anche con qualche dichiarazione sulla sua riservatissima vita privata.

Antonella Ferrari, chi è l'attrice e scrittrice/ Carriera e l'assenza di figli: "Ricerca disperata ma..."

Sappiamo infatti che Antonella Ferrari è sposata con il marito Roberto D’Agosta da tantissimi anni; di lui non si conoscono sufficienti informazioni, essendo anch’egli molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione. Sui rispettivi profili Instagram condividono comunque numerosi scatti di coppia e contenuti inerenti alla loro vita quotidiana, a dimostrazione di una storia d’amore che si fa di anno in anno sempre più importante.

Antonella Ferrari: "Ho sofferto di depressione"/ "Il mio cane mi ha aiutata a sentirmi meno diversa"

Antonella Ferrari sul marito Roberto D’Agosta: “Insieme da quasi 20 anni“

In una vecchia intervista al settimanale Chi, Antonella Ferrari aveva raccontato la storia d’amore con il marito Roberto D’Agosta e ricordato come arrivò la proposta di matrimonio a sorpresa: “Roberto mi ha invitato a cena e ha nascosto l’anello dentro un cestino con i petali di rosa e da quel giorno non ci siamo mai lasciati”.

Dopo una convivenza durata 3 anni e un lungo fidanzamento, la coppia è convolata a nozze come raccontato dall’attrice a La volta buona nel novembre 2023: “Ci siamo sposati nel 2009 ma stiamo insieme da quasi 20 anni, lui è sempre stato il mio pilastro. Anche lui voleva un figlio ma ha cercato sempre di farmi forza dicendomi che noi due siamo una famiglia comunque. Crescere il nostro cagnolino Grisù, che lo abbiamo preso che aveva due mesi, è stato un po’ sentirmi mamma“.

Antonella Ferrari e la mancata maternità: "Ferita ancora aperta"/ "Immaginavo le passeggiate con mio figlio"