Antonella Fiordelisi a Donnamaria: “Ho un ritardo”/ Poi chiede test di gravidanza…

Antonella Fiordelisi, confessione al fidanzato Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono piaciuti sin dal primo sguardo al punto che il primo bacio, come hanno rivelato in seguito, è arrivato dopo dieci giorni. Tra alti e bassi, l’influencer e il volto di Forum stanno trovando un equilibrio. I due, sempre più innamorati, non riescono a resistere alla passione al punto che, nelle scorse ore, l’ex schermitrice si è lasciata andare ad una confessione. Mentre erano nel salone della casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonella ha confessato ad Edoardo di avere un ritardo. “Ho un ritardo di due giorni, ho perso il conto qua dentro”, confessa Antonella. “Doveva arrivare l’altro ieri“, replica Edoardo prima che la regia censurasse il discorso.

Entrambi non sono apparsi csì preoccupati del ritardo di Antonella che, poi, si è lasciata andare ad una confidenza con Nikita Pelizon con cui sta nascendo una bella amicizia. La Fiordelisi si è confidata con l’amica la cui reazione ha divertito tutto il mondo del web.

La confessione di Antonella Fiordelisi a Nikita Pelizon

Antonella Fiordelisi trascorre le sue giornate, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, principalmente con il fidanzato Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon, Ieri, mentre Edoardo era impegnato nella preparazione del game show, si è lasciata andare ad una confidenza con Nikita a cui ha svelato di avere un ritardo e di aver chiesto un test di gravidanza per poter stare più tranquilla. Antonella che è sempre molto schietta ha poi raccontato ulteriori dettagli del suo rapporto con il fidanzato.

“Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare“, ha detto la Fiordelisi. “Gli unicorni? Cos’è che hai detto? Ah, tutti i giorni… ma veramente?“, ha risposto Nikita mentre lo stupore s’impossessava del suo viso.

