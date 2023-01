Edoardo Donnamaria nuova lite con Antonella/ “Ti costa tanto chiedere scusa?”

Edoardo Donnamaria ennesima crisi con Antonella: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore c’è stato un nuovo allontanamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, in seguito ad alcune incomprensioni. Da ciò che si evince dalla discussione, la schermidora si sente esclusa dal volto di Forum che la sera passa molto più tempo con i suoi amici che con lei: “Io penso per due e tu no… non ti devi permettere di dire che non ti amo”

Edoardo Donnamaria è andato a letto da Antonella cercando di chiarire con lei e le chiede di scusarsi per alcune parole usate contro di lui. In effetti, la schermidora fa ammenda: “Mi dispiace aver usato quelle parole” e il volto di Forum aggiunge: “Lo so che quando non sei arrabbiata non hai quel pensiero di me” e poi: “Ti costa così tanto dire che ti dispiace anche a te?”. Nonostante le spiegazioni del gieffino e i tentativi di rimediare, la Fiordelisi si è chiusa in se stessa e i due sono andati a letto distanti. Ennesima crisi per i “Donnalisi”?

Antonella Fiordelisi furiosa con Edoardo Donnamaria: “Nessuno mi considerava e lui…”

Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria il rapporto è un tira e molla continuo, intervallato da pochi momenti di serenità. Negli ultimi giorni, la relazione è diventata sempre più complessa in seguito a discussioni poco importanti. L’ultimo litigio è nato perchè la schermidora si è sentita esclusa da un gioco di gruppo a cui ha partecipato anche il volto di Forum.

Sfogandosi con Attilio Romita la Fiordelisi dichiara: “Nessuno che ti viene a chiamare: ‘Senti, vuoi fare un gioco?”, su Edoardo Donnamaria aggiunge: “Vogliamo fare quel gioco delle carte e delle parole che mi piace?’. Nessuno che mi considerava. Vado a fare con molta carineria la lavatrice ad Edoardo e vedo lui che sta giocando a quel gioco e avevano già iniziato, senza chiamarmi“.











