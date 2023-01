Antonella Fiordelisi abbandona il GF Vip? “Sto male, voglio andare via”/ ‘Colpa’ di Edoardo: “È cambiato”

Antonella Fiordelisi piange per Edoardo Donnamaria al GF Vip e annuncia: “Sto male, voglio andare via”

È crisi nera per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Mentre sul web c’è chi definisce la loro una ‘relazione tossica’, nella Casa c’è chi si dice preoccupato per le condizioni di salute di Edoardo in queste ore. Intanto Antonella si è lasciata andare a lacrime e sfoghi, ammettendo di stare male e di pensare all’addio al programma.

“Non sto più bene, me ne voglio andare, non sto più bene con lui”, ha ammesso Antonella piangendo in uno degli ultimi confessionali. Un crollo che è stato scatenato da alcune dichiarazioni fatte da Edoardo durante la partecipazione al programma radio del GF Vip con Oriana e Onestini. Secondo Antonella: “Per giustificarsi con gli amici Edoardo ha anche detto che io l’ho influenzato. Si fa usare dai suoi amici!” ha tuonato in confessionale.

“Ho capito che non sei come mi aspettavo, per me questo non è un gioco e io non sto giocando”, ha poi spiegato a Edoardo quando lui ha chiesto ad Antonella, vedendola in lacrime, un confronto. La Fiordelisi è però scappata via, lasciandolo solo. Lui si è perciò sfogato in confessionale: “Io mi domando se lei mi vuole bene come le voglio bene io. – si è chiesto, aggiungendo poi – Il suo problema è che nessuno le dice che sbaglia, quindi lei si sente continuamete alimentata in queste sue reazioni, quando invece di fronte a lei che mi dice ‘sei un cane’ qualcuno dovrebbe farglielo notare!”

