Antonella Fiordelisi attacca Pamela Prati al GF Vip/ “Il tuo fidanzato è il nulla”

Antonella Fiordelisi e Pamela Prati lite in diretta al GF Vip: cosa è successo

Tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati non c’è mai stata simpatia, sin dagli esordi del Grande Fratello Vip 2022 e con i giorni la situazione non è migliorata. Durante la diretta del 26 settembre, Alfonso Signorini ha mostrato una clip video in cui la ex di Francesco Chiofalo parla male della showgirl in confessionale.

A questo punto scatta un’altra lite tra le due in studio. Come riporta La Nostra Tv, la prima ha parlare è la sportiva: “Mai avvicinata, devo giudicare il libro dalla copertina” poi continua: “Mi si è fiondata davanti e non avevo la visuale, una persona che fa così non ha rispetto per gli altri”. Arriva piccata la replica di Pamela Prati: “Ci sono troppe mosche! Le mosche volanti” e Antonella Fiordelisi dichiara: “Non si può abbassare agli altri, è superiore. Il tuo fidanzato è il nulla, e anche i tuoi figli, visto che non sono esistiti“. Nella lite c’è stato l’intervento anche di Patrizia Rossetti che si è schierata dalla parte della showgirl del Bagaglino: “Ognuno ha i suoi tempi, perchè non provi tu a parlare con lei”.

Antonella Fiordelisi è passata dalla parte del torto agli occhi di molti, soprattutto di Patrizia Rossetti che ha difeso Pamela Prati, come riporta La Nostra Tv: “Non ti sei posta bene, ti sei posta in modo aggressivo”.

A difendere l’ex di Francesco Chiofalo, però, subentra Alberto De Pisis che in puntata dichiara: “Non è cattiva, è molto istintiva, probabilmente è partita prevenuta, se nessuno delle due tende la mano diventa difficile”. Dunque, non sembra esserci pace tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati e almeno per il momento la tensione sembra alle stelle: cambierà qualcosa?

