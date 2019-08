Antonella Fiordelisi, chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo/ Da Higuain alle corna

Nelle ultime ore non si fa che parlare di lei. Antonella Fiordelisi è finita al centro del gossip dopo aver postato una storia alcune ore fa in cui, in lacrime, annunciava il tradimento del suo fidanzato Francesco Chiofalo. Non tutti però conoscono bene Antonella che, prima di Francesco, è stata più volte protagonista in tv e non solo. Partiamo col ricordare che la Fiordelisi è una sportiva: è infatti una nota schermitrice italiana ma è anche una modella molto apprezzata. In tv l’abbiamo già vista come corteggiatrice a Uomini e Donne, poi anche a Temptation Island come tentatrice. Ha avuto una storia con l’ex tronista Amedeo Barbato ma è soprattutto nota per i contatti avuti col calciatore Gonzalo Higuain, dalla quale avrebbe ricevuto messaggi hot e di grande apprezzamento.

Antonella Fiordelisi e il tradimento di Francesco Chiofalo

Oggi Antonella Fiordelisi finisce al centro del gossip per una questione molto delicata: il tradimento del suo fidanzato Francesco Chiofalo. La loro storia è nata alcuni mesi fa ma è diventata subito importante, tanto che i due non solo hanno iniziato a convivere ma hanno anche deciso di fare un tatuaggio in comune. Un grande gesto d’amore del quale, però, la Fiordelisi potrebbe essersi pentita dopo le scoperte fatte nelle ultime ore. Francesco sarebbe infatti stato con la sua ex Aurora Ciorba mentre era già fidanzato con Antonella. I due si sarebbero visti nella casa in cui Chiofalo convive con la Fiordelisi mentre quest’ultima si trovava a Salerno. Una scoperta che ha portato la modella e sportiva a chiudere la storia con Francesco e annunciare poi tutto sui social.

