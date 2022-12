Antonella Fiordelisi choc: “Senza i fan mi sarei suicidata”/ Dopo aereo, reazione…

Antonella Fiordelisi, nuovo aereo dai fan al Grande Fratello Vip 2022

Antonella Fiordelisi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, non sta vivendo una situazione facile. Con diversi concorrenti contro che, oltre a nominarla, le puntano il dito contro, la Fiordelisi si sente sempre più sola. Al suo fianco c’è solo Edoardo Donnamaria che ha definito “la mia metà” durante una chiacchierata in giardino con la nuova concorrente Dana Saber. L’ex schermitrice, tuttavia, non nasconde il proprio malessere non vivendo bene l’avversione che sente intorno a sè. “Non stai bene“, le ha detto il fidanzato notando i suoi continui sbalzi d’umore.

“Sto bene”, è stata la risposta della Fiordelisi che ha provato, così, a rassicurare Edoardo che non è apparso molto convinto della risposta della fidanzata. A far tornare il sorriso alla Fiordelisi, tuttavia, sono stati due, nuovi aerei ricevuti dai Donnalisi ovvero i fan della coppia. A stupire tutti, però, è stata la reazione di Antonella.

La reazione di Antonella Fiordelisi agli aerei dei fan

Sono tantissimi gli aerei ricevuti finora da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia del Grande Fratello Vip 2022 ne ha ricevuti altri due nella giornata di ieri. Sulla casa è sorvolato prima quello per Edoardo che diceva: “Edo, no silenzi e paure. Fidati di Antonella Fiordelisi”. Subito dopo è arrivato quello per Antonella: “Antonella no esagerazioni. Capisci Edoardo”. Entrambi i consigli ricevuti dai fan sono stati apprezzati dalla Fiordelisi che, un paio di giorni fa, aveva ricevuto anche il seguente aereo – “Tutte noi ti vogliamo come amica”.

“Ma meno male che ci siete voi. Sennò io qua ero già depressa, mi suicidavo“, è stata la reazione della Fiordelisi che ha diviso il web. Molti utenti, infatti, non hanno gradito la reazione dell’ex schermitrice.











