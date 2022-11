Antonella Fiordelisi contro Wilma Goich: “Sputa veleno!”/ Lei sbotta: “Permalosa, senza ironia. Va castigata”

Antonella Fiordelisi contro Wilma Goich al Grande Fratello Vip: botta e risposta al veleno!

Antonella Fiordelisi ha una nuova ‘nemica’ nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ed è Wilma Goich. Durante l’ultima diretta, Antonella ha scoperto alcune opinioni dure della cantante nei suoi confronti, tirando in ballo anche il modo in cui lei tratta Edoardo Donnamaria. Antonella non ha affatto digerito questo attacco, al punto tale da nominarla poco dopo e attaccarlo successivamente in confessionale.

“Wilma mi ha delusa, – ha dunque esordito – davanti è in un modo e qui in confessionale è in un altro modo.” Antonella continua il suo sfogo accusando la Goich di usare parole spesso troppo forti: “A volte sputa proprio del veleno e mi dispiace perché io ho detto sempre belle parole su di lei. Però da ora in poi io non darò retta a queste persone…”

Wilma Goich dura contro Antonella Fiordelisi: “Ha bisogno di essere castigata”

Come Antonella, anche Wilma Goich – che nelle ultime ore è risultata positiva al Covid – torna a sfogarsi sul comportamento della Fiordelisi nella solitudine del confessionale. Di lei dice: “Sta facendo degli sbagli perché lei ha bisogno di essere castigata come i bambini. – e continua – Io lei, se continua così, non la reggo. Non ha ironia, è troppo permalosa. Se non ha ragione non è contenta.” D’altronde anche Edoardo cerca di consigliarle di placare i suoi istinti bellicosi nella Casa: “Lei deve iniziare a tirarsi fuori da certe dinamiche in cui viene tirata in mezzo. – spiega in confessionale, mentre a lei dice – Continui a mettere benzina sul fuoco, comincia ad essere educata, carina!” Che la Fiordelisi segua questi consigli, visto il suo carattere spumeggiante, appare al momento piuttosto difficile…

