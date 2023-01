Antonella Fiordelisi: crisi con Edoardo/ Più bassi che alti e Tavassi lancia la sfida

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, alti e bassi senza fine: che ne sarà di loro?

Il percorso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip continua a regalarci alti e bassi che, in fondo, sono il pane quotidiano per chi ama seguire le vicende interne alle mura di Cinecittà. A coinvolgere ed intrigare i telespettatori, è soprattutto la storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che non procede di certo a gonfie vele, semmai vive continui momenti di litigi, roboanti discussioni e teneri ritorni. I due gieffini devono ancora trovare una quadra nel loro rapporto, fino a questo momento ancora in una fase indecifrabile.

Di certo, al di là delle dinamiche del programma, non parliamo di una coppia che fuori dalla casa possa far sognare. Ad ogni modo permane la curiosità di comprendere se fuori dal Grande Fratello Vip i due concorrenti siano destinati a separarsi una volta per tutte o a restare l’uno al fianco dell’altro. Il percorso di Antonella, a differenza di quello di Edoardo, resta comunque più netto, deciso e talvolta divisivo. Sempre meglio che restare in quel limbo in cui, invece, emerge poco o nulla della propria personalità. Personalità, quella che non manca alla Fiordelisi.

E allora ecco che spulciando nel percorso di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP, ritroviamo liti, discussioni e confronti di ogni genere. Certamente l’esuberanza dettata dalla sua giovane età l’ha portata a prendere posizioni forti, come quella nei confronti di Edoardo, al quale, in un momento di rabbia, ha detto che non ci sarà alcun futuro fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Colpa della gelosia del ragazzo, forse. Ma anche di due caratteri diversi, che – citando Celentano – sembrano “prender fuoco facilmente”.

Antonella non si pone il problema di andare controcorrente (nemmeno nella sua relazione) e di questo dobbiamo darle atto. La sua imitazione spregiudicata di Oriana Marzoli, per quanto trash, è rimasta ben impressa nella memoria del pubblico del GF VIP. Così come le divergenze di opinioni, sempre più frequenti, con Edoardo Tavassi. Tra Antonella e il fratello di Guendalina non corre buon sangue e non a caso, per quest’ultimo, la concorrente da battere per la “volata finale” è proprio la Fiordelisi. Sfida lanciata?











