Antonella Fiordelisi, crollo dopo la puntata del GF Vip: “Pubblico contro di me”/ “Io arpia? Starò zitta!”

Antonella Fiordelisi reagisce male dopo la puntata: “Non dirò più nulla e…”

Antonella Fiordelisi è sbottata dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. La ragazza si è scontrata dapprima con Guendalina Tavassi che l’ha accusata di parlare male del fratello Edoardo e poi con Micol Incorvaia. Il pubblico ha più volte fischiato manifestando la sua disapprovazione nei confronti di Antonella che è andata in crisi. Dopo la puntata, Antonella si è confrontata con Edoardo Donnamaria manifestando l’intenzione di cambiare atteggiamento. Antonella Fiordelisi si è sfogata a lungo e ha detto: “La gente del pubblico sta applaudendo tutte le cose contro di me. Hai ragione che non devo badare al pubblico e lo farò. Non fingo di essere chi non sono come queste dentro la casa. Queste sono finte buone poi cacciano il veleno e sono delle vipere. Per come sono fatta io non riesco a stare zitta”.

Antonella Fiordelisi ha deciso che non commenterà più in futuro gli atteggiamenti degli altri vipponi in modo così da evitare le esternazioni negative del pubblico: “Comunque adesso non farò più nulla, non dirò mai più la mia. Faccio parlare gli altri. Non commenterò più nulla, visto che parlavo sempre io. Visto che mi sono presa dell’arpia e strega, mi sono stancata. Perché tanto è inutile. Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi. […] Farò come uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda”.

Antonella Fiordelisi attacca Micol Incorvaia

Antonella Fiordelisi ha poi proseguito il suo sfogo attaccando duramente Micol Incorvaia. La ragazza si è resa conto infatti che mentre il pubblico in studio fischiava Micol rideva. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie Antonella che durante la notte ha detto: “Micol ride per i fischi e gli applausi contro di me? Vabbè tu falla ridere tanto il pubblico vero vede queste cose, no quello in studio. Io sono fatta così, anche al provino mi hanno presa per quello. Pure con gli autori dicevo quello che pensavo. E vabbè, da domani parlerò solo con chi dico io e non dirò la mia sulle cose di altri. A quanto pare parlo troppo. Preferisco non parlare, che mi nominino per quello. Sì farò come uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda. Io mi baso sulla mia famiglia, gli affetti e gli aerei che mi arrivano da fuori, che sono tanti. Quindi qualcuno del pubblico mi capisce”. Antonella Fiordelisi ha deciso di cambiare strategia. Basterà?

