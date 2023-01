Antonella Fiordelisi demolisce Edoardo: “Un uomo così non lo voglio”/ “Oriana gli ha toccato il pacco e lui…”

Antonella Fiordelisi demolisce Edoardo Donnamaria in diretta al GF Vip: “Un uomo così non lo voglio”

Il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi in diretta al Grande Fratello Vip 2022 sfocia in un’accesa lite. Signorini mostra alla modella gli insulti che Edoardo le ha riservato nei giorni scorsi ed è lui il primo a sbottare: “Ma si possono vedere le cose che ha fatto Antonella o si devono vedere solo le schifezze che ho fatto io da ubriaco?”

Tavassi e Oriana contro Antonella: "Bugiarda, vuole solo mettere zizzania"/ Lei: "Edoardo? Non lo riconosco"

A prendere parola è poi Antonella che accusa Edoardo di averla ignorata e di essersi divertito alle sue spalle: “Oriana gli ha messo la mano sul pacco e lo ha fatto chiaramente di proposito, poi si è messa a gambe aperte su di lui e non è che lui ha detto ‘Bella, sposati!’, perché è così che avrebbe fatto un vero uomo, ma si è messo a ridere! – ha dichiarato – Io una persona così a prescindere non la voglio, ora mi può dire tutte le cattiverie che vuole, me le aspettavo perché lui prima non era così, ora invece sta con determinate persone…”

GFvip, Raffaello Tonon vs Antonella & Edoardo/ "Lui vuole le curve e lei lo sfrutta"

Antonella Fiordelisi smaschera Edoardo Donnamaria: “Di pomeriggio mi ignora ma di notte…”

Edoardo Donnamaria però continua: “Io vorrei una persona normale che se litighiamo viene da me e dice ‘Edoardo ma è successo qualcosa?’ Non una che fa quello che ha fatto lei”.

L’ultima parola è della Fiordelisi che demolisce ulteriormente Edoardo, raccontando un retroscena inedito: “Lui, quando io ho discusso con alcune persone, tutto il giorno non mi considerava e stava con il suo gruppetto, ma di notte si è avvicinato a me perché lì nessuno lo vedeva. Io un uomo così non lo voglio”.

Perchè Antonella fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati?/ "Non sai amare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA