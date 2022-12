Antonella Fiordelisi distrugge Oriana: “Ancella di Antonino, sottona”/ “È gelosa del rapporto che ho con lui”

Antonella Fiordelisi attacca Oriana Marzoli al GF Vip: “Gelosa di me. Ha fatto bene Antonino ad allontanarsi da lei”

Ormai non c’è più alcuna traccia di quello che sembrava l’inizio di una bella amicizia tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Le due anzi oggi a stento si sopportano e sono state le protagoniste di una brutta lite nella Casa del Grande Fratello Vip. Oriana accusa Antonella di voler sempre litigare ma di piangere poi quando questo le si ritorce contro; la Fiordelisi invece ritiene che Oriana sia gelosa di lei a causa del suo rapporto con Antonino Spinalbese.

“Ha pensato bene di fare gruppo con Giaele per parlare di me, questo è il loro passatempo. Lei o parla di me, o di Antonino o di estetica.” ha tuonato Antonella in confessionale contro Oriana. Poi l’attacco si è fatto più pungente: “Ora capisco anche Antonino che si è allontanato, ha fatto bene perché è vero che è superficiale!”

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: “È l’ancella di Antonino”

Oriana Marzoli dice però di Antonella la medesima cosa, tirando in ballo Spinalbese: “Lei è gelosa del rapporto che avevo con Antonino perché all’inizio le piaceva, quindi forse è gelosa. Falla finita!” In Casa tra le die Vippone scoppia così un’accesa lite che costringe Antonino ad intromettersi per cercare di placare gli animi.

L’ultima stoccata è però di Antonella che, dopo aver accusato Oriana di essere ‘cattiva’, ci va giù lei stessa pesante: “Lei è talmente ancella, sottona, che si accontenterebbe di qualsiasi cosa pur di stare con Antonino.” Uno scontro quello tra le due ex amiche che andrà sicuramente avanti nel corso della diretta del GF Vip in onda domani sera su Canale 5.

