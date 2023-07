Antonella Fiordelisi diventa professoressa di latino su TikTok/ Il video fa impazzire il web!

Antonella Fiordelisi diventa professoressa di latino: la novità su TikTok

Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip 7 sono diventate virali le sue massime in lingua latina. “Verba volant, screenshot manent” nella Casa è diventato un vero e proprio intercalare per Antonella Fiordelisi, al punto tale che tanti telespettatori hanno iniziato a chiamarla simpaticamente ‘dottoressa’, o ancora ‘doc’. Antonella, di questa sua passione per il latino, ha però voluto farne un format, appena lanciato sulla piattaforma TikTok.

Edoardo Donnamaria: "Con Antonella sono in buoni rapporti"/ "Abbiamo dei contratti da rispettare…"

Antonella ha deciso di vestire i panni della professoressa di latino e dare, attraverso la piattaforma social, dei piccoli insegnamenti, seppur con tono ironico e video simpatici. Così nel primo video pubblicato veste sia i panni da prof che quello da alunna distratta e annoiata, conquistando i like dei suoi tanti follower.

Antonella Fiordleisi contro Corona per un video privato e una richiesta choc/ Azioni legali dell'ex vippona

Antonella Fiordelisi e la rottura con Edoardo Donnamaria: come sono i rapporti oggi?

Se sui social si diverte tra video e foto, nella vita privata Antonella Fiordelisi ha affrontato molte difficoltà negli ultimi tempi. Tra queste la rottura con Edoardo Donnamaria, che di recente ha aggiornato i ‘Donnalisi’, fan della coppia, sui loro attuali rapporti. Queste le sue parole: “Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati. – ha spiegato Donnamaria – A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.

ANTONELLA FIORDELISI NEL CAST DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2023?/ Arriva la risposta













© RIPRODUZIONE RISERVATA