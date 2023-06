Antonella Fiordelisi e Donnamaria, scambio di frecciatine social dopo la rottura?/ “Chi ti ha tradito verrà…”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si scambiano frecciatine social dopo la rottura?

Continua a far discutere la fine della storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Solo pochi giorni fa, con le lacrime agli occhi, l’ex gieffina sfogava tutto il suo malessere su Instagram, accusando Edoardo: “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me?” – lo sfogo dell’ex vippona – “E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. […] Lui non vuole farsi vedere con me per privacy, è giusto che voi sappiate”.

Edoardo Donnamaria concorrente a L'Isola dei Famosi? "Certo che lo farei!"/ E sul ritorno a Forum svela…

È passata circa una settimana dallo sfogo di Antonella e l’annuncio della rottura, e mentre i Donnalisi sperano si tratti di una crisi passeggera, i due si lanciano invece frecciatine a distanza.

Antonella Fiordelisi ‘punge’ Edoardo Donnamaria, lui risponde con un like

Antonella Fiordelisi ha pubblicato su Instagram una storia che a tanti è sembrata essere proprio una frecciatina a Edoardo Donnamaria. Sul post pubblicato si legge: “Chi ti ha tradito verrà tradito, a chi ti ha mentito mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso, a chi ti ha fatto soffrire sarà fatto peggio. Perché sono così le regole del gioco“.

Edoardo Donnamaria, sfuriata contro gli haters: "Imbecilli e sfig*ti!"/ "C'è chi vi ruba i soldi e voi…"

Antonella non fa nomi eppure per molti il post è un chiaro messaggio contro il suo ex fidanzato che, in tutta risposta, ha lasciato un like ad un post in cui una utente prende in giro Antonella e le sue reazioni. Qui si legge: “La prossima storia di Antonella che poi rimuoverà dopo dieci minuti: “Potevi valerne la pena, ma hai preferito farla“. Insomma, i due ex si lanciano frecciatine dopo la rottura, e proprio nelle ultime ore Edoardo si è reso protagonista di un duro sfogo contro gli haters.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi nuova concorrente di Tale e Quale Show?/ Due video alimentano i rumor

© RIPRODUZIONE RISERVATA