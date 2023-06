Edoardo Donnamaria, sfuriata contro gli haters: “Imbecilli e sfig*ti!”/ “C’è chi vi ruba i soldi e voi…”

Edoardo Donnamaria perde le staffe su Instagram e sbotta contro gli haters

Da giorni Edoardo Donnamaria è tornato al centro del gossip per la fine della sua relazione con Antonella Fiordelisi. Mentre sul web i Donnalisi chiedono a gran voce il ritorno della coppia ai suoi fasti, tra i due volano frecciatine social che non fanno ben sperare. Intanto Edoardo è apparso su Instagram nel corso di una diretta tenuta con l’altro ex gieffino Matteo Diamante. I due hanno annunciato una diretta su Twich, che si terrà nella serata del 29 giugno, poi hanno fatto due chiacchiere, leggendo anche alcuni commenti degli utenti.

Molti di questi commenti erano rivolti a Edoardo ed erano critiche o veri e proprio insulti, di fronte ai quali l’ex gieffino non è riuscito a rimanere in silenzio. Anzi, ad n certo punto Edoardo ha perso le staffe, replicando a tono agli haters.

Edoardo Donnamaria risponde agli insulti: “Sfig*ti!”

Rivolto all’amico Matteo Diamante, Edoardo è sbottato: “Ma sai questi haters chi sono poi? Sono persone di 40-45 e anche 50 anni con i profili falsi che commentano persone come me che hanno fatto il Grande Fratello! Quando ci sono delle persone che vi rubano i soldi! Fatevi una vita, imbecilli! Come si fa a prendersela con delle persone così sfigate, siete degli sfig*ti!””

Le frecciatine agli haters sono poi proseguite nel corso della diretta, smorzate da Matteo che ha più volte tentato di cambiare argomento, stemperando gli animi. Questa sera i due torneranno in diretta su Twich e per l’occasione Edoardo ha promesso un ‘momento sbrocco’ a chi li seguirà. Tanti però attendono che Edoardo parli finalmente della sua rottura con Antonella Fiordelisi; lo farà?

