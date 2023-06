Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ritorno di fiamma tra gli ex?/ I post che insinuano il dubbio

Grande fratello vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si scagliano parole al veleno dopo la rottura? Spunta la segnalazione

É guerra social tra gli ex e/o possibili ritrovati fidanzati Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo la lovestory avviata tra alti e bassi al Grande Fratello vip 7, fino alla recente rottura. O almeno questo é quanto rivelano gli utenti nel web, nelle calde ore di fine corrente mese di giugno, come segnalato da Giuseppe Porro via Instagram.

I due concorrenti uscenti dall’ultima edizione del reality dei vip, sul gioco della convivenza vissuta tra le mura della Casa più spiata d’Italia, si lanciano delle frecciatine a vicenda, a mezzo social. O almeno questo é quanto spunta online, infiammando il gossip made in Italy. Le interazioni al veleno dei due ex Grande Fratello vip 7 potrebbero essere indirizzate dai diretti interessati alle rispettive ex fiamme coinquiline al gioco tv appena concluso.

Ipotesi che, nella prima opzione, quella della rottura definitiva, vedrebbe i due ormai in rapporti chiusi scagliarsi sibillinamente parole critiche a vicenda online, nella seconda opzione invece gli ex gieffini opterebbero per le provocazioni reciproche nella speranza di una risposta che possa riaccendere il dialogo tra i giovani, anche in previsione di un ritorno di fiamma.

“Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso,

verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco”, scrive Antonella Fiordelisi in uno degli ultimi stati social sospetti di uno sfogo sull’ex.

Il “mi piace” di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

“La prossima storia di Antonella che poi rimuoverà tra 10 minuti”, é poi il messaggio aspro rilasciato da un utente via Twitter che correda l’aforisma sibillino “Potevi valerne la pena, ma hai preferito farla”, un post a cui Edoardo Donnamaria batte un like, che suona tanto come un consenso contro la sua ex.

Che gli ex Grande Fratello vip 7 stiano inoltrandosi messaggi social in cerca di una reazione reciproca? Chissà!

