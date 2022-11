Antonella Fiordelisi è fidanzata fuori dal GF Vip?/ “Lei e Gianluca Benincasa…”

Antonella Fiordelisi e il rapporto con Gianluca Benincasa

Antonella Fiordelisi è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2022. Nella casa, Antonella ha intrecciato una relazione con Edoardo Donnamaria, messa a dura prova dall‘ingresso di Micol Incorvaia con cui lui, in passato, ha avuto un flirt. Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, tuttavia, Gianluca Benincasa, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha parlato di una pausa di riflessione. “Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro”, ha raccontato Gianluca a Fanpage.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, tuttavia, Antonella ha ribadito di averlo lasciato diversi mesi fa e di aver avuto con lui una relazione iniziata dopo molto tempo l’inizio della loro amicizia. Qual è, dunque, la verità? A svelarla è Amedeo Venza.

La verità di Amedeo Venza sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa

Amedeo Venza, ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, ha svelato la verità sul legame che c’è tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa. “Ho visto Antonella all’inizio di settembre ad un evento. Siamo stati un paio di giorni insieme e si parlava anche della storia con Gianluca a cui ha messo un punto” – ha raccontato venza – “Mi ha raccontato che, inizialmente, ci ha provato a stare con questo ragazzo solo che, conoscendosi già come amici, non è scattata quella cosa in più per stare insieme”, ha aggiunto.

Amedeo Venza, poi, ha parlato del legame con Edoardo Donnamaria: “Credo che a lei piaccia più Antonino (Spinalbese ndr) di Edoardo. Quando ci siamo visti, lei non sapeva ancora che avrebbe partecipato e si parlava dei nomi che avrebbero partecipato tra cui Antonino e lei che è un ‘gran pezzo di gnocco’”, ha concluso.

