Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in crisi/ “Stiamo capendo cosa fare”

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono in crisi. La ex coppia di Temptation Island sta attraversando un momento davvero difficile e a confermarlo in maniera ufficiale sui social è stata proprio la schermitrice e modella. In realtà tra il Lenticchio di Temptation Island e la bella Antonella pochi giorni fa erano stati protagonisti di una forte litigata scoppiata in vacanza a Taormina, ma le cose sembravano essere rientrate visto che la coppia sta insieme da tantissimo tempo e hanno superato tantissime difficoltà: dal tradimento di Chiofalo alla sua malattia. Qualcosa però è andato storto proprio durante la loro recente vacanza in Sicilia, visto che la coppia ha litigato diverse volte come confermato anche da Naomi De Crescenzo, la influencer ex amica della Fiordelisi. Cosa è successo questa volta? Intanto proprio la modella ha confermata in una Instagram Stories che sta vivendo un momento di crisi con il suo amato Lenticchio.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo: il motivo dietro la crisi

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono davvero in crisi. Questa volta l’indiscrezione sulla ex coppia di Temptation Island è vera visto che a confermare il tutto ci ha pensato proprio la modella di Salerno che su Instagram ha pubblicato una Storia in cui ha raccontato i motivi legati a questo momento di grande difficoltà. “Francesco da stamattina è qua” – esordisce la Fiordelisi nella Instagram Stories precisando – “stiamo parlando, stiamo capendo cosa fare. Siamo un po’ in crisi”. Poco dopo la modella prosegue rivelando ai fan e follower il motivo legato alla crisi con il suo amato Francesco Chiofalo: “è un periodo particolare e io mi trovo a lottare con la mia famiglia che non accetta questa cosa e non vuole assolutamente che io sia con lui. Quindi devo capire bene cosa fare perché io tengo a lui ma tengo tanto, ovviamente, anche alla mia famiglia”. La crisi tra Antonella e Francesca è legata alla famiglia della modella di Salerno che, già in passato, si era dimostrato poco entusiasta verso questa unione.



