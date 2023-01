Antonella Fiordelisi e il test di gravidanza: verità o strategia?/ Web sospetta, Signorini pronto a stupire

Antonella Fiordelisi e il test di gravidanza chiesto al GF Vip: cos’è realmente accaduto?

C’è un argomento scottante che ha scatenato i fan del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi. Antonella Fiordelisi è finita al centro dell’attenzione dopo aver chiesto agli autori un test di gravidanza. La gieffina ha infatti raccontato di avere un ritardo, iniziando ad avere il timore di poter essere in dolce attesa. Ha quindi rivelato di trascorrere notti infuocate con Edoardo Donnamaria, da qui il presentimento di un’inattesa gravidanza.

Antonella Fioredelisi: "Edoardo ce l'ha piccolo? Ecco perché ho detto pistolino"/ Lui sbotta: "Non è 'ino'"

La notizia ha fatto il giro del web ed è stata a lungo chiacchierata fino a quando proprio Antonella ha smentito la possibile gravidanza, dichiarando nella zona bagno “mi sono venute le mie cose”. La situazione si sarebbe dunque chiusa in questo modo se non fosse che sul web c’è chi ha iniziato a lanciare sospetti sulla gieffina.

Antonella Fiordelisi piange per Edoardo: "Ridevi di me col tuo gruppo"/ Lui difende Oriana: "Scherzava"

Antonella Fiordelisi e il test di gravidanza: retroscena in diretta al GF Vip?

Tra gli appassionati del Grande Fratello Vip c’è chi ha poca simpatia per Antonella Fiordelisi e, di fronte a quanto accaduto, sospetta che si sia trattato di una mossa strategica della gieffina volta a far parlare di lei anche questa settimana. Antonella, dunque, avrebbe ‘inventato’ una possibile gravidanza per ottenere visibilità, anche perché “un ritardo può capitare a chiunque”, ha fatto notare qualcuno.

Eppure sulla questione potrebbe esserci dell’altro. Stando a quanto anticipato da Pipol Tv su Instagram, questa sera al Grande Fratello Vip si parlerà di questo fatidico test di gravidanza: ma perché visto che è stato già tutto chiarito? Che ci sia altro che non è ancora stato svelato?

Antonella Fiordelisi a Donnamaria: "Ho un ritardo"/ Poi chiede test di gravidanza...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA