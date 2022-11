Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca Benincasa stanno mentendo?/ Sospetti al GF Vip: “Nascondono qualcosa”

Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca Benincasa: l’incontro al GF Vip scatena i sospetti dei Vipponi

L’incontro tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip, durante la diretta del 7 novembre, ha sollevato in Casa molte chiacchiere e anche qualche sospetto. Le parole forti di lui e le lacrime di lei nel vederlo hanno portato alcuni dei Vipponi ad interrogarsi sui reali sentimenti che oggi legano i due e su quanto realmente accaduto prima che Antonella entrasse nella Casa del GF Vip.

Nel confessionale rilasciato dalla Fiordelisi dopo l’incontro con Gianluca, lei, tra le lacrime, si dice affranta da come l’ha trovato: “Mi fa capire che non è stato bene a vedere certe cose con Edoardo.” Proprio questo atteggiamento ha però creato numerosi sospetti, al punto tale che alcuni vipponi credono che i due non stiano dicendo la verità, o almeno non tutta.

Onestini e Tavassi, sospetti su Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca Benincasa

“Mi è sembrato come se loro sapessero qualcosa che non hanno detto”, ha ammesso allora Luca Onestini in confessionale, ripensando all’incontro di Antonella e l’ex. Chi ha però manifestato più sospetti è Edoardo Tavassi. Il gieffino ha fatto notare che, quando Gianluca ha chiesto ad Antonella se lo amasse ancora, lei ha tentennato, non dando una risposta immediata di fronte ad una domanda così importante. Poi ha continuato: “Lui faceva intendere che lei gli avesse detto che lo amava prima di entrare nella Casa”, riferendosi ad alcune parole e atteggiamenti manifestati da Gianluca durante l’incontro. Che Antonella stia realmente nascondendo qualcosa sul loro rapporto?

