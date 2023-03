GF Vip: Antonella contro Micol/ Tavassi: “Vuole che sbrocchiamo per farci eliminare”

Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi respinge Milena Miconi: “Voglio stare da sola, tanto sto sempre da sola…”

Nonostante manchino solo due settimana alle fine del Grande Fratello Vip 7, e i Vipponi rimasti nella casa siano ormai ben pochi, le incomprensioni e li scontri tra questi non si placano ma anzi, aumentano sempre più. A seguito dell’ultimo televoto che ha incoronato Micol Incorvaia come seconda finalista, questa ha avuto un durissimo scontro con Antonella Firodelisi. Dopo lo scontro, Edoardo Tavassi, ha voluto dire la sua sull’atteggiamento di Antonella. La tesi? L’influencer provocherebbe i concorrenti con l’intento di farli sbroccare e poi eliminare. Ma andiamo con ordine, da cosa è nato tutto ciò?

Xi Jinping: “nessun Paese detti ordine mondiale”/ Cina ‘sfida’ Usa: “pace solo se...”

Dopo la dura litigata con Micol Incorvaia, Antonella ha deciso d’isolarsi dal gruppo. A cercare di avvicinarsi a lei è stata la mamma della casa, Milena Miconi, che però, inizialmente, si è vista cacciata dall’influencer: “Voglio stare da sola, tanto sto sempre da sola”. Dopo un po’ d’insistenza da parte di Milena però Antonella si è lasciata andare: “Stavo preparando le cose per Nikita e ho sentito ancora una volta il mio nome”, ha raccontato. Ecco allora che Milena le ha confessato di essere stata lei a nominarla: “Ho detto che hai ragione sul fatto che quando c’è una discussione tra due persone, arrivano sempre in gruppo. Il tuo nome è venuto fuori da me”. La spiegazione della Miconi però non ha affatto placato lo stato d’animo di Antonella…

Putin: “Cina lavora per la pace”/ “Molto bene piano di Xi Jinping per crisi Ucraina”

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi dice la sua sull’atteggiamento di Antonella Fiordelisi: “Lei non ha stima di nessuno, vuole solo litigare…”

Dopo aver appreso che era stata Milena a nominarla, Antonella si è lasciata andare a un duro sfogo: “Queste persone non devono più avere il mio nome in bocca. Quando arrivo io, fanno le facce strane, si alzano e se ne vanno tutti. Mi hanno attaccato ancora una volta dicendo che ho strumentalizzato la storia. Ma come si permettono. Mi stanno continuando ad attaccare. Io mi stavo avvicinando a loro. Possono prendere in giro il pubblico ma non me. Non m’interessa neanche se esco adesso. Io esco con la coscienza a posto”, ha affermato. Antonella sembra ora convinta più che mai a passare le sue ultime settimane al Grande Fratello Vip 7 isolata dagli altri concorrenti.

SPILLO USA/ Fed e Pentagono: quelle burocrazie opache nella post-democrazia

Edoardo Tavassi ha voluto dire la sua sul comportamento di Antonella, in cortiletto insieme ad altri Spartani ha affermato: “Non utilizza il suo essere per fare vedere quello che è, utilizza gli altri. E adesso fa questa roba, tu stai bello tranquillo e sereno in cortiletto e torna lei a litigare(…). Lei ora ha due settimane per farci sbroccare e farci eliminare”, ha affermato sicuro. Tavassi ha poi concluso: “Io lo vedo, lei cerca la lite, non le interessa chiarire verso persone per cui non ha stima, lei fuori da qui non vuole vedere nessuno, non vuole quindi recuperare un rapporto, qui vuole semplicemente litigare, fine. Non avrei mai pensato che a due settimane dalla fine, cercasse ancora il litigio”.

Antonella vuole solo litigare,non gli importa nulla dei rapporti umani.

EdoD era solo una pedina per avere la ship e essere ancora di più la protagonista. Le sue carte sono queste: donnalisi e litigi,basta.

Non ha altro da dare a questo programma. #GFvip #oriele #INCORVASSI — Marti (@martiauditore59) March 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA