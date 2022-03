Chi sono le ex fidanzate di Francesco Chiofalo?/ Da Selvaggia Roma ad Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo è uno dei Pupi de La Pupa e il Secchione Show 2022, attualmente è fidanzato con Drusilla Gucci ma è stato a lungo uno dei protagonisti del mondo del gossip anche grazie alle sue due ex fidanzate: Antonella Fiordelisi e soprattutto Selvaggia Roma, colei con cui ha iniziato ad essere sotto i riflettori, scopriamo di più su queste due forti personalità femminili. Selvaggia Roma è una giovane donna dalla personalità molto forte, non molti lo sanno ma la ragazza ha origini tunisine ed il suo vero nome è Sabrina Haddaji. Forse molti la conoscono per il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma in realtà, la sua prima esperienza televisiva è stata quella a Temptation Island e proprio in compagnia dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Una storia molto forte quella tra i due, che erano fidanzati da 5 anni e che dopo il programma hanno interrotto la loro relazione; erano diventati molto popolari nel mondo del web sia per le loro due personalità ma soprattutto per il soprannome che lei gli aveva dato all’interno del programma: “Lenticchio”. Ad oggi Selvaggia è una modella ed influencer, anche se prima del percorso televisivo era una speaker radiofonica.

Antonella Fiordelisi è un’ex schermitrice, modella ed influencer; una donna bellissima, dal carattere forte e sensuale che ha fatto molto parlare di se non tanto per la sua esperienza come tentatrice a Temptation Island, quanto per i suoi presunti flirt con personalità come: il calciatore Gonzalo Higuain, Amedeo Barbato e Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona.

Dopo la rottura, da lui molto sofferta con Selvaggia Roma, l’ex schermista ha fatto breccia nel cuore di Francesco Chiofalo; i due avevano ufficializzato la loro storia nel 2019, tuttavia nello stesso anno scoppia uno scandalo: Antonella si mostra sui social in lacrime e confessa che Francesco l’ha tradita durante i primi mesi della loro relazione. La ragazza in questione era Aurora Ciorbi, che poco dopo lo scandalo aveva confermato l’accaduto; l’ex di Francesco, Selvaggia Roma, in quell’occasione aveva rimarcato il fatto che l’uomo, in passato aveva tradito anche lei. Lui ha cercato di farsi perdonare a lungo da Antonella e ci è anche riuscito, i due però, nel 2021 interrompono ufficialmente la loro relazione.

