Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nuovi retroscena/ Lui alzava i muri: “Non torno con te”

Deianira Marzano: “Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Si vedevano ma non potevano fare storie”

Ormai sembra del tutto terminata la relazione sentimentale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, almeno in un primo periodo, hanno provato a sanare la propria love story, ma le cose si sono complicate sempre di più con il passare dei mesi. Emergono nuovi e presunti retroscena su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo la fine del Grande Fratello Vip. Secondo le indiscrezioni di Deianira Marzano, lui avrebbe trattato la fidanzata “come un’amante”.

Queste le parole riportate da Deianira Marzano in una storia pubblicata sul proprio account Instagram: “Antonella dopo i primi mesi che tutto sembrava “idilliaco” è stata trattata come un’amante. Si vedevano ma non potevano fare storie, lui non gli metteva né like né commenti e lei doveva accettare questo (mentre con le amiche a cena e i like alle amiche sempre). A Napoli è scoppiata per queste sue decisioni e lui l’ha perfino chiamata malata di social. A te non piacciono? Sembra proprio il contrario…”. Deianira Marzano, sul suo profilo Instagram, ha rivelato che Anontella Fiordelisi avrebbe tentato in ogni modo negli ultimi giorni ad avvicinarsi nuovamente all’ex volto di “Forum” ma Edoardo Donnamaria ha deciso di fare muro.

Deianira Marzano: “Antonella Fiordelisi, anche dopo il follow tolto per disperazione sarebbe tornata con Edoardo Donnamaria”

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO!” si legge nelle storie su Instagram di Deianira Marzano in cui poi viene aggiunto: “Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“. La colpa, secondo Deianira Marzano, quindi non sarebbe da dare ad Antonella Fiordelisi: “Le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mia mano sul fuoco e non vi ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettete in mezzo che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie”.

La frattura fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria prosegue e ancora oggi, attualmente, non vi sembrano esserci le basi per una riconciliazione. Nonostante le turbolenze, però, lo scorso 23 luglio, i due ex gieffini hanno partecipato assieme ad un evento mostrandosi in totale complicità. Come si evince, però, dai rispettivi profili social, Antonella ed Edoardo hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram.











