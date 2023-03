Antonella Fiordelisi eliminata al GF Vip dopo l’appello della mamma/ “Non doveva farlo, era una scelta mia”

Antonella Fiordelisi eliminata al GF Vip: ‘colpa’ della mamma Milva

Con grande sorpresa dei Vipponi rimasti in Casa e del pubblico del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è stata definitivamente eliminata dal gioco. Un’eliminazione che arriva però dopo una lunga lettera scritta dalla madre Milva, alla fine della quale la donna si appellava ai fan affinché non salvassero la figlia al televoto. Insomma, mamma Milva ha chiesto al fandom di Antonella di contribuire alla sua eliminazione, una richiesta che è stata quindi esaudita.

Di certo Antonella ha negli ultimi tempi perso anche un po’ di consensi, al punto di perdere due occasioni su due di diventare la finalista, ma è di certo stato l’appello di sua mamma a decretarne l’eliminazione. Cosa che viene fatta notare alla Fiordelisi da Alfonso Signorini, che le fa dunque leggere anche l’appello in questione.

Antonella Fiordelisi, la reazione all’appello della mamma per la sua eliminazione

La faccia di Antonella non è delle più serene, anzi appare infastidita di questa intromissione della madre. Antonella lo palesa quindi a parole, dichiarando: “Lei probabilmente è stata davvero tanto male a vedermi in queste condizioni, ha fatto questa cosa che comunque non doveva fare perché è una scelta mia. Ho detto che volevo rimanere io…” Svela così anche un altro aneddoto: “Io ero stata chiamata a 19 anni per fare l’Isola dei Famosi, lei però, essendo molto ansiosa, mi ha chiesto di non andare e io mi sono lasciata condizionare. Ha scelto lei al posto mio”. Antonella insomma fa ben intendere di non aver apprezzato, per la seconda volta, questo atteggiamento della madre.

