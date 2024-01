Antonella Fiordelisi: “Flirt con Antonino Spinalbese? Gossip fake”/ “De Martino? Ecco cos’è successo tra noi”

Antonella Fiordelisi rompe il silenzio e spiega come stanno le cose con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino

Sono stati giorni intensi gli ultimi per Antonella Fiordelisi. L’ex gieffina e nota influencer è finita nel mirino del gossip in quanto accostata ad una serie di presunti flirt. Antonella è stata infatti affiancata ad Antonino Spinalbese, con il quale avrebbe avuto una ‘notte romantica’, ma anche a Stefano De Martino. Ma come stanno realmente le cose?

Flirt tra Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese?/ La reazione di Edoardo Donnamaria e la smentita di lei

Antonella ha deciso di rompere il silenzio e dare la sua versione dei fatti in un’intervista rilasciata a Fanpage, nella quale ha smentito tutti i gossip degli ultimi giorni tranne uno. “Ho deciso di procedere per vie legali, – ha esordito – ho letto troppe sciocchezze sul mio conto.” Così ha chiarito: “La storia con Antonino Spinalbese che mi è stata attribuita è totalmente fake.”

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese, flirt dopo il Grande Fratello?/ Lei: "Ci penseranno gli avvocati"

Antonella Fiordelisi: “Solo gossip finti sul mio conto! L’unica cosa vera è…”

In merito a Stefano De Martino, Antonella Fiordelisi ha poi aggiunto: “l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belén Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto. Antonino l’ho visto solo in amicizia perché siamo davvero amici.”

“L’unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona.” ha ammesso l’ex gieffina, che infatti ha una storia con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. “Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover dar fronte a tag, messaggi, di tutto. – ha spiegato Fiordelisi, sottolineando quello a cui anche lei ha dovuto far fronte in questo periodo – Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo. […] Mi sono stati attribuiti numerosi flirt ma posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake.” ha quindi concluso.

Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi?/ "Sono due delle tante che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA