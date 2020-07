Antonella Fiordelisi “Francesco Chiofalo e il tumore”/ “Non vuole fare i controlli”

Antonella Fiordelisi preoccupata per la salute di Francesco Chiofalo. La 22enne schermitrice di Salerno ha scritto una lunga lettera al settimanale DiPiù rivelando di essere molto preoccupata per le scelte di vita del fidanzato che recentemente ha sconfitto un terribile tumore al cervello. L’ex concorrente di Temptation Island però, stando a quanto raccontato dalla fidanzata, da diverso tempo avrebbe deciso di smettere di sottoporsi ai controlli di routine e di seguire le terapie indicate dai medici. Non solo, la Fiordelisi ha anche sottolineato come, nonostante Chiofalo abbia avuto il tumore, continua a fumare consapevole che il fumo faccia male. Un vero e proprio grido di paura quello della schermitrice che, dalle pagine di DiPiù, ha invitato il fidanzato a seguire un regime di vita salutare e sopratutto di riprendere a fare i controlli. Un comportamento che ha spinto la ragazza a non accettare ancora la proposta di convivenza fatta dal Lenticchio di Temptation Island.

Antonella Fiordelisi preoccupata per il fidanzato Chiofalo

“Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori” esordisce così Antonella Fiordelisi dalle pagine del settimanale DiPiù a cui ha confidato la sua grande preoccupazione per il comportamento del fidanzato Francesco Chiofalo. Il 31enne ex concorrente di Temptation Island lo scorso anno ha superato e sconfitto un cancro al cervello, ma a distanza di tempo avrebbe deciso di evitare i controlli e le terapie indicate dagli specialisti. Una decisione che fa preoccupare la campionessa di scherma che nella lettera pubblicata dal settimanale del Cairo Editore ha scritto: “io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo”. Non solo, la Fiordelisi ha anche invitato il fidanzato a togliersi il cattivo vizio del fumo: “devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me”. Intanto Antonella avrebbe deciso di avvicinarsi a Chiofalo trasferendosi a Roma per una periodo di prova di convivenza se e solo se il Lenticchio accetterà di rispettare queste regole. Ricordiamo che la coppia è felicemente fidanzata da circa un anno nonostante in passato siano stati al centro di una serie di polemiche per via delle precedente relazione del Lenticchio con Selvaggia Roma con cui aveva partecipato a Temptation Island.



