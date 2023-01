Antonella Fiordelisi furiosa: “Edoardo ha sputato nel piatto in cui ha mangiato per mesi”/ “Ora penso a me”

Antonella Fiordelisi sbotta su Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato…”

Se Edoardo Donnamaria sarebbe pronto a tornare insieme ad Antonella Fiordelisi, nonostante le accuse e quanto detto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, lei invece è decisa a chiudere la loro storia. Lo ha chiarito al diretto interessato e non solo dopo la puntata, dichiarando si voler affrontare d’ora in poi un percorso in solitaria, smettendola di soffrire e piangere per lui.

Edoardo Donnamaria spiazza su Antonella Fiordelisi: "Non è finita per me"/ "Io la amo, nonostante tutto"

Per Edoardo Donnamaria Antonella ha avuto però parole forti anche in un confessionale, durante il quale ha dichiarato: “Quelle uscite sono cose che pensa il mio fidanzato con cui sono stato per quattro mesi, cioè sta sputando nel piatto in cui ha mangiato e ci ha fatto pure la scarpetta per non dire altro!”

Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria al GF Vip

Le allusioni di Antonella Fiordelisi sono molto chiare oltre che forti, e manifestano la volontà della gieffina di chiudere questa volta sul serio. D’altronde, in un faccia a faccia con Edoardo dopo la diretta, Antonella gli ha detto: “Visto che io sono venuta qua in primis per pensare a me e non per stare tutti i giorni male per un uomo, da questo momento in poi io sono sola come sei anche tu solo. – e ha aggiunto – Tu non sei più solo, sei con i tuoi amici, ma io e te non siamo più insieme per quanto i riguarda.” Per la Fiordelisi questa “è la cosa migliore, perché mi conosco, so come sono fatta, so come sono stata anche stasera. Non penso di affrontare tutte le puntate piangendo come ho fatto oggi. Piangevo solamente, non riuscivo neanche a controllarmi.” La storia, dunque, sembra essere finita; ma sarà davvero così?

Antonella Fiordelisi lascia Donnamaria/ "Pensavo fosse un amore vero, come Titanic"

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti: "Antonella Fiordelisi? Non parlo di lei per non andare in causa!"/ "È trasparente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA