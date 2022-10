Antonella Fiordelisi/ Gelosa di Edoardo Donnamaria? L’unica a difendere Bellavia

Antonella Fiordalisi sempre più vicina ad Edoardo

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 è sempre più vicina a Edoardo Donnamaria. Tra i due sta per nascere un amore? Nella casa non si parla d’altro della simpatia scattata tra la ex schermitrice e il co-conduttore di Forum. Proprio Edoardo, parlando della bella Antonella, ha detto: “Tu sei una pupetta. Una piccola pupettina. Vieni qua piccolina. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare“. Tra i due tanta complicità e scambi di effusioni che non sono passati affatto inosservati. Successivamente però la influencer si è confrontata con Sara Manfuso confessando: “Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto. Non so se è amicizia“.

Antonella Fiordelisi e il flirt con Edoardo Donnammaria

L’interesse di Antonella Fiordelisi per Edoardo è reale visto che la ragazza è rimasta anche delusa dalle attenzione che lui sta riservando a Giaele De Donà. “Sono gelosa e gli ho detto ‘se ti piace Sofia provaci solo con lei’. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi”, ha detto la Fiordelisi. Che possa essere una delle nuove coppie di questa edizione? Intanto nella casa Antonella è stata un a delle poche a tendere una mano al vippone Marco Bellavia che ha abbandonato il gioco per motivi di salute. Proprio Antonella, parlando del comportamento dei vipponi con il conduttore ha detto: “Bisognerebbe chiedere scusa a Marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Se recitava non se ne andava. Se una persona sta male e te lo dice, il motivo per cui una ti dice ‘esci esci se non stai bene’, ma come si permette? solo perché è una comica e fa ridere“.

