Antonella Fiordelisi innamorata di Edoardo Donnamaria?/ Lei confida a Sara…

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sempre più vicini: la confidenza a Sara Manfuso

Tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra esserci del tenero. I due concorrenti del Grande Fratello Vi sembrano essere sempre più vicini e ogni giorno aumenta la loro complicità. Nel corso del pomeriggio di ieri, Edoardo Donnamaria è stato raggiunto dalla Fiordelisi. Alberto De Pisis si trovava in mezzo tra loro e ha deciso di abbandonare la stanza per non dare fastidio ad entrambi. Nella clip si vede Edoardo avvicinarsi alla Fiordelisi. Il ragazzo le sussurra nell’orecchio: “Sei una piccola pupetta. Che bello abbracciarti”. Che tra i due concorrenti ci sia del tenero era chiaro già dalla puntata di giovedì quando Edoardo ha mostrato estrema felicità proprio per la sua vicinanza alla Fiordelisi.

GF vip, Marco Bellavia va via ed é guerra nel gruppo/Antonella e Luca insorgono!

I due trascorrono tanto tempo insieme e anche gli altri inquilini sono convinti che tra loro possa nascere qualcosa. Sara Manfuso ha cercato di stuzzicare la Fiordelisi sull’argomento e gli ha chiesto: “Come lo trovi?”. Antonella Fiordelisi ha spiegato che con Edoardo si trova bene perché è un ragazzo simpatico e che la diverte. Sara Manfuso allora le ha fatto notare: “Sembra spontaneo. Tu gli piaci, ma anche lui piace a te”. Antonella confida che vuole approfondire la conoscenza con Edoardo: “Lo devo conoscere meglio, però intanto mi diverto”. Sara Manfuso conclude di fare il tifo per loro ma Antonella Fiordelisi la gela: “Non so se è amicizia”.

Antonella Fiordelisi, flirt con Stefano De Martino?/ Il gossip: "Frequentazione..."

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, scatta il bacio?

Antonella Fiordelisi ha perso la testa per Edoardo Donnamaria? Nella casa del grande Fratello Vip sembra essere nato il primo amore. A distanza di alcune settimane, la Fiordelisi avrebbe mostrato interesse nei confronti del ragazzo che sembra ricambiare le sue attenzioni. Antonella Fiordelisi sembra però non gradire il comportamento di Edoardo che nei giorni scorsi ha manifestato interesse anche nei confronti di Giaele De Donà. Edoardo ha scherzato anche con lei lasciandosi andare a massaggi e chiacchiere. Proprio nelle scorse ore, Antonella ha trascorso del tempo sotto le coperte in giardino con Edoardo.

Edoardo Donnamaria, erezione per Antonella Fiordelisi/ Signorini: "Caliamo velo pietoso"

In molti hanno sperato che scattasse il bacio ma alla fine i due sono stati interrotti e hanno deciso di allontanarsi. Edoardo Donnamaria aveva iniziato a baciarla sul collo e Antonella lo ha lasciato fare. Poi c’è stato un tentativo di baciarla ma a quel punto Antonella ha deciso di allontanarsi. Sui social in molti fanno il tifo per loro e tutti pensano che quella tra la Fiordelisi e Donnamaria possa essere la prima coppia del Grande Fratello Vip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA