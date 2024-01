Antonella Fiordelisi: “Ho messo alla prova i miei genitori…”/ Lo sfogo é virale: c’entra C’é posta per te

Grande fratello vip 7, Antonella Fiordelisi sorprende con una riflessione su C’é posta per te

É un’Antonella Fiordelisi particolarmente intimista la protagonista di uno sfogo social, che rimanda al rapporto con i genitori dell’ex Grande fratello vip, a margine del ritorno di C’é posta per te. Com’é noto, sulle reti TV e streaming Mediaset, sabato 13 gennaio 2024 é andata in onda la puntata di apertura della nuova stagione del people show condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento particolarmente travolgente che tra le altre storie ha visto protagonista una storia di rapporti familiari compromessi, come quelle di molti spettatori a casa che abbiano arrecato dolore. Come nel caso TV Mediaset di Luana e Rosa, una storia che ora indigna l’opinione dell’occhio pubblico attivo online.

Rosa e Luana, ospiti nello studio del people show, sono una mamma e una figlia che non hanno più alcun tipo di rapporto da quando la giovane donna ha confessato alla sua famiglia di avere un amore omosessuale. Di amare una donna, Damilka.

Una relazione a cui Rosa si é ad oggi mostrata sempre intollerante. E anche nel corso della trattazione della storia a C’é posta per te, Rosa ha palesato una spiccata intolleranza al vincolo sentimentale della figlia con la “nuora”. Un atteggiamento che i più critici spettatori di C’é posta per te, anche sulla scia dell’intervento dell’ex Grande fratello vip 7 Antonella Fiordelisi, ora é attenzionato come a sfondo razzista, classista e di omofobobia, nelle varie interazioni social degli utenti.

Lo sfogo dell’ex Grande fratello vip 7, Antonella Fiordelisi, diventa virale

Alcune frasi della donna al centro del thread social di discussione accesa, come “chiamatemi cattiva ma due persone accanto dello stesso sesso non le voglio vedere”, sono ora nel mirino delle contestazioni nel web. E fra i telespettatori del ritorno di C’è Posta per Te, si annovera anche l’ex Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi, che quindi stigmatizza la limitatezza de ei pregiudizi che -come nel caso della storia del people show- possano compromettere ei rapporti di una famiglia.

“Questa puntata di C’è posta per Te mi ha fatto ricordare una cosa importante -fa sapere in un retroscena di vita familiare , Antonella Fiordelisi, ed é il nuovo post condiviso dall’influencer sul social X, che segna un tripudio di interazioni di consenso-, che vorrei condividere con voi. Avevo 17 anni anni e una sera ho aperto un discorso a cena con i miei genitori -prosegue il messaggio dell’ex schermitrice -.Era tutto preparato e studiato per capire cosa ne pensassero, per metterli alla prova: ho fatto pensare loro di essermi innamorata di una ragazza solo per vedere la loro reazione”. L’aneddoto di Antonella Fiordelisi, poi, continua ancora, con riferimenti al content di C’é posta per te che é ora tacciato di omofobia mossa da Rosa nei riguardi della figlia: “Sono stata una brava attrice e loro ci sono cascati in pieno facendomi domande su questa ragazza e su chi lei fosse. Quello che mi ricordo a distanza di anni e che non potrò mai dimenticare è stata la loro risposta finale”. Quindi, la citazione della lezione di vita familiare: ‘’’L’importante è che tu sia felice hai fatto bene a dircelo'” -ricorda Antonella Fiordelisi- Ecco vorrei che tutti i genitori la pensassero così”.

