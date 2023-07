Antonella Fiordelisi inarrestabile con The Queen scacco matto/ Poi la frecciatina: “Vogliono fermarmi…”

Antonella Fiordelisi: nuovo successo con The Queen scacco matto

Antonella Fiordelisi non si ferma più e con The Queen scacco matto, la collezione di gioielli ispirata al mondo degli scacchi, segna l’ennesimo successo. Dopo aver registrato vendite record con collane, bracciali e orecchini, Antonella Fiordelisi ha deciso di accontentare le richieste dei fan realizzando anelli e cavigliere. Disponibile in argento e oro con vai modelli, attraverso una storia pubblicata sul profilo ufficiale di The Queen scacco matto, la Fiordelisi ha annunciato il sold out delle cavigliere. Un successo inaspettato e che ha portato lo staff della Fiordelisi ad aumentare il numero delle cavigliere in vendita.

Grande gioia per l’influencer che, dopo il Grande Fratello Vip, ha scoperto di avere una grande mente imprenditoria e che sta volando anche su Instagram dove il numero dei followers continua ad aumentare così come la portata di like e commenti per i suoi post.

La frecciatina di Antonella Fiordelisi

Professionalmente, per Antonella Fiordelisi è davvero un momento magico. Oltre a portare avanti il suo lavoro di influencer e di imprenditrice con la collezione di gioielli, il 5 luglio aprirà anche una sfilata in quel di Milano. La Fiordelisi è inarrestabile e, negli scorsi giorni, ha anche annunciato di aver fatto un provino non potendo svelare i dettagli.

Nel frattempo, pubblica anche foto in cui mostra i propri outfit e, nella didascalia che ha accompagnato l’ultimo post, è spuntata quella che è stata interpretata come una frecciatina. “Vogliono fermarmi ma non sanno correre”, ha scritto la Fiordelisi.

