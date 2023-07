Antonella Fiordelisi rimuove il tatuaggio fatto per l’ex Francesco Chiofalo/ “Potrei coprirlo, ma…”

Antonella Fiordelisi “copia” il suo ex Francesco Chiofalo e rimuove il tatuaggio condiviso

Nonostante la modernità ci abbia – quasi – completamente assorbiti in una serie di nuove dottrine sociali primi poco considerate o addirittura denigrate, alcuni temi risultano ancora particolarmente dibattuti. I tatuaggi ad esempio, quei disegni che sempre più giovani e non solo amano imprimere sulla propria pelle come simbolismo “su pelle”, presentano ancora pareri contraddittori. Un esempio è rappresentato dalla scelta di alcune coppie – inconsapevoli del destino – di usare il proprio corpo come “tela” che racconti il loro amore reciproco. Questa tendenza non è sconosciuta anche a personaggi noti e lo dimostra uno degli ultimi contenuto social pubblicato da Antonella Fiordelisi.

Il nome di Antonella Fiordelisi è particolarmente chiacchierato nelle ultime settimane principalmente per la sua rottura con Edoardo Donnamaria. La giovane si è però fatta notare di recente per una scelta particolare e che si riferisce al tema dei tatuaggi e soprattutto ad un suo ex, Francesco Chiofalo. Come riporta il sito di Novella 2000, quest’ultimo in un’intervista del passato aveva raccontato come nel corso della loro relazione avessero deciso di suggellare il rapporto condividendo alcuni tatuaggi. “Ci tatuammo entrambi i nostri nomi durante il primo anno della nostra relazione. Quando le cose andavano bene tra noi…“.

Antonella Fiordelisi, stoccata per Francesco Chiofalo: “Prima di fare un tattoo pensateci…”

Una volta giunta al capolinea la relazione tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, quest’ultimo decise appunto di rimuovere e coprire quei tatuaggi “dedicati” al rapporto con l’ex volto del GF Vip. “Come perché ho levato il tatuaggio? Che domanda è? Non ci sto più insieme da tanto tempo, che me lo tengo a fare?“. Ebbene – come racconta Novella 2000 – a distanza di un anno anche Antonella Fiordelisi, nel pieno delle pene d’amore dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, avrebbe deciso di rimuovere un tatuaggio fatto proprio durante la relazione con Francesco Chiofalo.

“Purtroppo ci vogliono minimo 8 seduto ma almeno la prima l’abbiamo fatta”, questa la didascalia di Antonella Fiordelisi alla foto che ritrae il suo braccio dopo la prima seduta per la rimozione del tatuaggio “dedicato” a Francesco Chiofalo. La giovane dunque, dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, sembra quasi determinata nel fare piazza pulita rispetto al suo passato. “Potrei anche coprirlo facendo un altro tattoo. Prima di fare tatuaggi pensateci 200 volte“.











