Antonella Fiordelisi irriconoscibile a Pechino Express 2024: cosa è successo alla labbra?/ “È gonfiato tutto”

Pechino Express 2024, disavventura per Antonella Fiordelisi (Italia Argentina): un ragno le ha punto il labbro

Non solo gare, sfide e missioni, a Pechino Express 2024 c’è spazio anche per infortuni ed imprevisti, lo sa bene Antonella Fiordelisi della coppia delle Italia Argentina che ad inizio tappa nell’8a puntata si è mostrata irriconoscibile e con il labbro gonfio. Cosa le è successo? Qualcuno ha ipotizzato addirittura si trattasse di punturine o ritocchini. Nulla di tutto ciò, a rivelarlo è stata la stessa influencer ed ex schermitrice

Italia Argentina, Pechino Express 2024/ Antonella ed Estefania tramano alle spalle dei Pasticcieri?

Nel dettaglio, infatti, a domanda diretta di Costantino Della Gherardesca ad inizio puntata, Antonella Fiordelisi ha spiegato: “Mi ha punto un insetto, molto probabilmente un ragno non so bene però mi si è gonfiato tutto.” “Sei coraggiosissima che ti sei presentata qui” le ha fatto eco il conduttore. Nonostante il labbro gonfio ed il volto irriconoscibile l’influencer della coppia Italia Argentina ha deciso di prendere parte alle vari prove poiché a parte il gonfiore non aveva nessun fastidio.

Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi barcolla ma non molla. Ed Estefania...

Antonella Fiordelisi con il labbro gonfio finisce nel mirino dell’ironia web: “Ritocco naturale”

Le labbra gonfie di Antonella Fiordelisi a Pechino Express 2024 sono state notate dai telespettatori ed ovviamente sono finite nell’ironia del web. Non sono mancati commenti di utenti che ironizzavano sul possibile ‘ritocchino’ dell’influencer. Qualcuno ha scritto: “Oddio cos’è successo alla bocca di Antonella??” mentre un altro utente ha aggiunto: “Antonella ha scoperto come gonfiare le labbra naturalmente” Nel adventure game, invece, le Amiche hanno deciso di assegnare il malus proprio alle Italia Argentina nonostante la disavventura. E infatti Antonella Fiordelisi ed Estafenia Barnal sono state per quasi tutta la tappa ultime in classifica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA