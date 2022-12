Antonella Fiordelisi lite furiosa Edoardo Tavassi e Micol/ “Sai dire solo ignavo”

Antonella Fiordelisi furiosa con Edoardo Tavassi: lo scontro

Antonella Fiordelisi ha ottenuto una serie di nomination dai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. A nominarla si è aggiunto anche Edoardo Tavassi che non ha apprezzato alcuni atteggiamenti della schermista nella Casa. Questo gesto dell’ex naufrago non è piaciuto per nulla alla fidanzata di Donnamaria che ha attaccato il concorrente.

Antonella Fiordelisi ha cominciato a discutere con Edoardo Tavassi: “Fai il buffone e basta in puntata, fai l’amico con tutti ed è facile fare così. Tu vai dove va il vento!”. L’ex naufrago replica immediatamente: “Io mi sono avvicinato a te e tu ‘levati tu sei un falso’ è la terza volta che fai questa cosa Antonella. In puntata tu non guardi in faccia nessuno! Ma lo sai che c’è tanto la gente da casa come sei fatta l’ha capito. Quando l’ho detto durante le nomination il pubblico mi ha applaudito, prenditi pure agli aerei ma quelli te li mandano i fan. La gente da casa ha lo stesso pensiero del pubblico in studio. La gente non è scema ti vede che sei finta in puntata. Io dico la verità tu in puntata cambi, non siamo scemi. L’Antonella in puntata non è l’Antonella del giorno. Tu stai sbagliando tutto, io e Donnamaria abbiamo cercato di aiutarti”. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Antonella Fiordelisi scontro con Micol Incorvaia

Dopo il confronto serrato con Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi ha litigato anche con Micol Incorvaia. Tra le due non c’è mai stata molta simpatia e con l’ultima nomination la situazione è solo peggiorata. La schermista ha accusato la sorella di Clizia di aver cercato di allontanarla dall’ex naufrago.

A questo punto si accende lo scontro tra le due concorrenti: “Non è assolutamente vero, la mia felicità non dipende dalla tua eliminazione perché a me non mi interessa niente di te. Se non lo capisci forse devo iniziare ad usare un linguaggio più comprensibile per te perchè evidente che non mi capisci, quindi se devo usare quelle quattro parole per farmi capire…. Ignavo è l’unica cosa che sai dire, non ci capiamo è evidente. Nessuno ha fatto gruppo contro di te, sei tu che ti fai terra bruciata intorno”. tuona Micol Incorvaia. Per vedere la clip clicca qui.

