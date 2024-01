Antonella Fiordelisi: lovestory finita con fidanzato Guglielmo Vicario?/ La verità dell’ex Gfvip

Grande fratello vip 7, Antonella Fiordelisi chiude con Guglielmo Vicario? Esplode il gossip d’amour!

La sua nuova lovestory con Guglielmo Vicario sarebbe giunta al capolinea sul nascere, ma Antonella Fiordelisi sembra intenta a smentire l’indiscrezione del momento. É quanto si rileva nel gossip made in Italy, con l’ex GFVIP che rilascerebbe una secca smentita sibillina, in replica al pettegolezzo giunto online dalla fonte facente capo a Fabrizio Corona. La voce che vedrebbe sull’orlo di una rottura ufficiale annunciata la nuova storia d’amore dell’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello vip 7 dello scorso anno.

Greta Rossetti innamorata di Vittorio?/ Lei prepara un cappuccino per lui: "E' per me amore?", fan impazziti

“Buongiorno, cose da fare oggi. Appuntamenti di lavoro -fa sapere nel nuovo intervento diramato via social l’influencer salernitana, Antonella Fiordelisi, parlando ai follower, lasciando quindi intendere di essere alle prese con gli studi disperati della lingua inglese, anche per amore di Guglielmo Vicario-… Progetto The Queen per San Valentino. Allenamento. Inglese”.

Fiordaliso attacca Beatrice/ "Lei vuole Vittorio sempre tutto per sé, non glielo puoi toccare"

Parole che, sibilline, farebbero da pronta sconfessione del gossip virale nel web secondo cui la nuova lovestory di Antonella Fiordelisi con il calciatore Guglielmo Vicario sarebbe ormai agli sgoccioli. Questo, perché Antonella Fiordelisi rimarca, al rientro sui social, di dover studiare la lingua inglese. Dopo che lei stessa ha ammesso di dover imparare i dogmi della lingua straniera, visti i continui viaggi previsti in agenda a Londra, dove gioca e vive il fidanzato di lei, lo sportivo Guglielmo Vicario.

La voce dell’indiscrezione inaspettata, prima della reaction…

Nelle ore precedenti, il portale web di gossip di Fabrizio Corona, Dillinger News, si era espresso su Antonella e Vicario, lasciando intendere come chiusa la lovestory “La storia tra il famosissimo portiere Guglielmo Vicario el’influencer Antonella Fiordelisi è già finita”, sentenziava la voce di gossip tra le righe, sulla nuova lovestory di Antonella Fiordelisi, ormai ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Lo storico co-conduttrice di Forum di cui l’ex schermitrice si innamorava tra le mura della Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 7.

Marco Maddaloni pronto a lasciare il Grande Fratello 2024?/ Frasi non lasciano dubbi: "Resto 10 giorni"

E, intanto, per la quota Grande fratello 2024 corrente, Beatrice Luzzi finisce nel mirino di una nuova polemica generale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA