Antonella Fiordelisi nel cast de La pupa e il secchione 2023?/ Lo spoiler TV

Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi é ingaggiata nel cast de La pupa e il secchione 2023: il nuovo ruolo tv

Dopo aver coperto il ruolo di protagonista indiscussa nel gioco del Grande Fratello vip 7, complice l’influenza mediatica esercitata da protagonista della lovestory avviata con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi potrebbe tornare ad attivarsi nel piccolo schermo, nel cast de La pupa e il secchione 2023. O almeno questo è stando alla perla di gossip news del momento lanciata dal portale d’informazione beninformato, The Pipol Gossip.

Secondo l’anticipazione del rinnovato format, La pupa e il secchione 2023, vedrebbe nel cast del game show in onda in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity Antonella Fiordelisi arruolata tra le neo pupe, reduce dal ruolo di sexy gieffina uscente al Grande Fratello vip 7 e la rottura con Edoardo Donnamaria. Ma non è tutto. Rispetto alla rinnovato palinsesto Mediaset, con la programmazione TV e streaming de La pupa e il secchione 2023, é previsto inoltre al timone del cast del format il passaggio del testimone per il ruolo di conduttore da Barbara D’Urso a Enrico Papi, il quale quindi potrebbe uscire di scena come opinionista dal cast de L’isola dei famosi 2023.

É al contempo, infatti, anticipata l’ipotesi secondo cui Enrico Papi potrebbe conseguire l’upgrade TV nel ruolo di conduttore al timone di La pupa e il secchione e abbandonare quindi l’ultimo ingaggio coperto al fianco della conduttrice de L’isola dei famosi 2023, Ilary Blasi, in vista de L’isola dei famosi 2024. Questo, con Antonella Fiordelisi prima showgirl anticipata nel cast de La pupa e il secchione 2023, nel ruolo di Pupa.

Nel frattempo, intanto, la papabile pupa Antonella Fiordelisi si candida al titolo di regina del gossip made in Italy, dal momento che vivrebbe un momento di crisi d’amore durissima con Edoardo Donnamaria. Con lo storico volto di Forum la ormai ex Grande Fratello vip 7 sembra aver chiuso i contatti, dopo la fine di una storia d’amore vissuta tra alti e bassi, anche se il fandom dei Donnalisi (la crasi che il web usa per indicare la amata coppia vip nata al Grande Fratello vip 7) fa il tifo per il ritorno di fiamma.

