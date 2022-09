Antonella Fiordelisi nel cast del GF vip 7/ L’indizio che conferma la concorrente

Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi confermata tra i gieffini vip? Ecco cosa trapela online

Manca sempre meno al via ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello vip, il Grande Fratello vip 7, la cui messa in onda é prevista su Canale 5 in prima serata e a partire dal 19 settembre 2022, e intanto spunta la preannunciata quarta concorrente ufficializzata nel cast del gioco, ovvero Antonella Fiordelisi. Ebbene sì, dopo gli ufficializzati primi tre vipponi l’hairstyler Giovanni Ciacci, la cantante Wilma Goich e la showgirl Pamela Prati, sarebbe a quanto pare Antonella Fiordelisi il quarto nome che a breve via social il Grande Fratello vip potrebbe voler anticipare in via del tutto ufficiale, secondo quanto si vocifera ora nel web.

E ad avvalorare l’ipotesi segnalatasi in rete in queste ore é in particolare una serie di contenuti postati dalla stessa schermitrice via social , che la immortalerebbero nel mezzo di quello che sembra essere lo stesso backstage del Grande Fratello vip 7.

Le tre clip preview di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati segnano un notevole volume di interazioni, che vedono il web diviso tra consensi e dissensi e quasi certo é che una clip preview di Antonella Fiordelisi come preannunciata quarta concorrente sarebbe altrettanto dibattuta in rete, alla luce del background artistico della schermitrice.

Chi é Antonella Fiordelisi, la possibile quarta concorrente ufficializzata al Grande Fratello vip

Antonella finiva al centro dell’attenzione mediatica per un due di picche dato ad Higuain Gonzalo, dopodiché prendeva parte nel ruolo di tentatrice a Temptation Island, e diventava una veterana delle pagine di gossip facendo coppia fissa con l’iconico ex volto del docu-reality sui tradimenti, Francesco Chiofalo. Una storia d’amore finita male e a cui segue ora la lovestory del giovane influencer con l’ereditiera Drusilla Gucci.

Che Antonella Fiordelisi possa quindi avere la sua vera chance TV sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, al reality del Grande Fratello vip 7? Chissà. Nel fratello GF VIP NEWS su Instagram così spoilera la possibile imminente ufficializzazione di Antonella Fiordelisi nel cast dei gieffini vip : “Antonella Fiordelisi ha pubblicato una storia in cui si trovava nel backstage di #GFVIP 💣🔥. Antonella nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video in cui si trovava nel backstage del GFVIP, il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista 📸. Inoltre Antonella ha inserito l’emojy della clessidra ⌛, per far capire che manca poco, dunque si riferiva proprio al GFVIP”.

