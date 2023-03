Antonella Fiordelisi non conquista la finale e piange al GF Vip/ “Non ce la faccio più, basta!”

Antonella Fiordelisi crolla dopo l’esito del televoto per la finalista del GF Vip: “Non ce la faccio più!”

Seconda possibilità di arrivare in finale per Antonella Fiordelisi, seconda possibilità sfumata per la concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo Oriana Marzoli è Micol Incorvaia a conquistare la finale, con dispiacere di Antonella che torna in Casa dallo studio dopo aver anche subito un po’ di attacchi da parte di Orietta Berti.

Il mix di critiche e delusione ricevuta in studio porta Antonella Fiordelisi ad avere un crollo una volta rientrata tra le mura della Casa di Cinecittà. Qui, Alfonso Signorini la chiama in confessionale dove la Fiordelisi dà allora sfogo al suo malumore. “Non ce la faccio più, basta!” crolla Antonella Fiordelisi. E continua: “Devo essere sempre giudicata, qualsiasi cosa io faccia! Se litigo vengo giudicata, se non litigo sono una vittima, basta davvero!” A consolarla e caricarla dallo studio è ancora Sonia Bruganelli: “Sei stata sola dall’inizio e uscirai da sola, e questo comunque a prescindere ti fa un enorme onore. Qualunque sia il finale, lo hai conquistato da sola!”

