Antonella Fiordelisi non perdona Edoardo: “Anche se torniamo insieme non è come prima”/ “Troppe cattiverie”

Antonella Fiordelisi non perdona Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Non mi sento più amata”

Riavvicinamenti e tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello Vip. I due nelle ultime ore si sono nuovamente riavvicinati, mettendo da parte, almeno per ora, le liti degli ultimi giorni e le parole forti che l’uno ha detto all’altro. Eppure solo ieri Antonella ammetteva di non essere pronta a tornare con Edoardo e che, qualora fossero tornati insieme, non sarebbe più stato come prima.

“Io non mi sento più amata, è una cosa troppo brutta, non riesco a stare più con lui pure se mi piace…” ha infatti spiegato la Fiordelisi in giardino a Nikita. “Ho visto troppe cattiverie nei miei confronti anche del gruppo e anche se mi dovessi riavvicinare a lui non starei bene.” ha aggiunto la modella.

Nel corso del suo sfogo Antonella Fiordelisi ha inoltre spiegato di non essere sempre come appare: “Io sembro una stronz* ma io la cattiveria vista da lui e altre persone non la voglio più. Ora può fare quello che vuole, può anche baciare Oriana… Se dovessi tornare con lui non la vivrei bene!”

Dall’altra parte Luca Onestini gli ha fatto notare che Edoardo Donnamaria è realmente innamorati di lei, al punto che “sta mettendo la sua dignità sotto i piedi per quello che prova per te.” Tuttavia in confessionale Onestini ha dato la sua opinione sulla coppia, ritenendola tossica qualora dovesse continuare a farsi del male come fatto finora: “Ora lui è a un bivio: vuoi andare avanti con lei? Va benissimo, però non devono più darti fastidio questi atteggiamenti che ha.” ha concluso.

