Antonella Fiordelisi, paura in stazione a Roma/ “Un barbone con una bottiglia rotta in mano si è avvicinato…”

Antonella Fiordelisi, disavventura in stazione

Paura per Antonella Fiordelisi nella terda serata di venerdì 9 giugno. A raccontarlo, con una storia pubblicata su Instagram è stata lei stessa che ha poi rassicurato tutti i fan. Antonella reduce da un viaggio di lavoro a Parigi, è rientrata in aereo a Milano per rifare la valigia e ripartire alla volta di Roma. La Fiordelisi è partita in treno arrivando nella capitale in tarda serata. Mentre era all’esterno della stazione in attesa del taxi, la Fiordelisi è stata avvicinata da un barbone con una bottiglia rotta in mano. Tanta paura per l’ex vippona a cui, fortunatamente, non è accaduto nulla per l’immediato arrivo del taxi.

“Mi si è avvicinato un barbone tutto ubriaco con una bottiglia rotta in mano. Per fortuna è venuto subito il taxista“, ha raccontato sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi rassicurato tutti spiegando di essersi ritrovata in una situazione del genere in un’altra occasione.

Antonella Fiordelisi rassicura i fan

Antonella Fiordelisi, dopo essersi fatta accompagnare dal tassista a casa dei genitori del fidanzato Edoardo Donnamaria dove ha dormito per partecipare, questa mattina, alla Roma Fashion Week, prima di riposare, ha scelto di rassicurare ancora i fan spiegando di stare bene e di essere abituata ad affrontare situazioni del genere.

“Non mi ha fatto nulla il barbone” – ha scritto sui social la Fiordelisi. “Ero sola, non è la prima volta che mi succede. L’ultima volta a Milano, un altro pazzo sotto casa. Vado a dormire che domani ho tante cose da fare“, ha aggiunto prima di mettersi tutto alle spalle e risposare.

