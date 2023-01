Antonella Fiordelisi piange per Edoardo: “Ridevi di me col tuo gruppo”/ Lui difende Oriana: “Scherzava”

Antonella Fiordelisi, nuovo scontro con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip

Lo scambio di provocazioni tra Oriana e Antonella Fiordelisi e il successivo scontro con Luca Onestini di qualche sera fa al Grande Fratello Vip ha avuto conseguenze anche nella coppia dei Donnalisi. Antonella ed Edoardo Donnamaria si sono ritrovati a discutere proprio a causa dell’atteggiamento degli ‘amici di lui’. Una serata che se per Antonella è stata dunque difficile, per Edoardo invece è stata una tra le più belle.

Antonella Fiordelisi a Donnamaria: "Ho un ritardo"/ Poi chiede test di gravidanza...

“Non vorrei esagerare ma per me è stata una delle serate dove con te in particolar modo mi sono divertito più di tutti, – ammette infatti Donnamaria parlando con Antonella in camera da letto, chiedendole poi – non so se per te è lo stesso. Lo è?”

Antonella Fiordelisi piange per Edoardo, lui la tranquillizza: “Non ti lascerò mai sola”

L’umore di Antonella è però ben diverso. La Fiordelisi è triste e arrabbiata con Edoardo che non ha preso le sue difese quando ce n’era bisogno: “Quando siamo con il suo gruppo e succede qualcosa lui non c’è mai, perché lui addirittura ride, anche quando mi sfottevano”, spiega infatti lei in lacrime.

Antonella Fiordelisi choc contro Oriana al GF Vip: "Passi da un ca**o all'altro"/ "Cafona, vergognati!"

Donnamaria cerca però di rassicurarla, asciugandole le lacrime: “Non ti permettere mai più di dire che io ti lascio da sola, io non ti lascio da sola! – tuttavia sminuisce l’atteggiamento del ‘suo gruppo’, in particolare della Marzoli, ritenendo che Antonella avrebbe dovuto reagire in altro modo – Oriana stava esagerando ma stava scherzando! – e conclude – Non è che ho visto un branco attaccare Antonella, era una cazz*ta, in quel momento là lei avrebbe dovuto reagire in modo diverso.”

LEGGI ANCHE:

Patrizia Rossetti "Alberto attratto da Edoardo"/ Il retroscena:"Mi aveva fatto intuire che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA